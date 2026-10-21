Detuvieron al sujeto que se hizo pasar por vendedor ambulante para robar una vivienda

Un sujeto de 20 años, identificado como Valentín Daniel J., fue detenido este martes 20 de octubre, alrededor de las 19:00, en barrio 9 de Julio de Sunchales. Era buscado por su presunta participación en varios hechos delictivos ocurridos en la ciudad, entre ellos el intento de robo en una vivienda de calle Pasteur al 200, registrado el pasado sábado 17 de octubre.

Personal del Comando Radioeléctrico de Sunchales realizaba tareas de patrullaje en inmediaciones de calles Santa Cruz y Presidente Illia cuando observó a un hombre en actitud sospechosa que dejó un elemento cuya procedencia llamó la atención de los efectivos.

Al advertir la presencia del móvil policial, el sujeto abandonó también una bicicleta y emprendió la fuga a pie. Tras una persecución, ingresó a una vivienda ubicada en calle J. V. González al 700, donde el personal policial logró aprehenderlo con autorización de la propietaria.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una hidrolavadora marca Kushiro, que había sido dejada previamente en la vía pública y que fue vinculada con una denuncia por robo radicada ese mismo día. También quedó secuestrada una bicicleta playera de mujer, marca Gigena, de color negro y rodado 26.

Puesta en conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno, a cargo del doctor Juan Manuel Puig, dispuso la detención del delincuente. El joven posee un amplio prontuario delictivo y fue liberado en las últimas semanas pero debía cumplir medidas alternativas, entre ellas un tratamiento a la adicción de drogas.

Era buscado por otros hechos delictivos

Valentin J. era investigado por su presunta participación en distintos episodios ocurridos en Sunchales durante los últimos días. A partir del análisis de registros fílmicos y de entrevistas realizadas por personal de la Comisaría Nº 3, los investigadores habían establecido elementos que lo vincularían con tres hechos: una tentativa de robo el 17 de octubre, un hurto ocurrido el 19 de octubre y otro delito registrado el 20 de octubre.

El primero de esos episodios tuvo lugar el sábado por la mañana en una vivienda de calle Pasteur al 200, donde rompió el vidrio de una ventana e ingresó al inmueble. Un vecino advirtió la situación y, al intentar detenerlo, recibió un golpe con una pava eléctrica que le provocó un corte en una mano. El sospechoso escapó por la parte trasera de la propiedad, rompiendo otro vidrio y saltando un tapial para llegar a la calle Alem. Posteriormente, la investigación avanzó con el análisis de imágenes y el hallazgo de una campera que habría sido descartada durante la fuga.

En ese marco, la Fiscalía había ordenado la detención de Valentin J., aunque hasta este martes el joven permanecía prófugo.

Con el procedimiento realizado en barrio 9 de Julio, la Policía logró concretar su detención y avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan, bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación.