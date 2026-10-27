Vuelco en la Ruta 34: Un ocupante de un camión quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Un siniestro vial que involucró a dos camiones se registró este martes 27 de octubre, poco antes de las 12.00 horas, sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 191. Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al nuevo Hospital «Dr. Jaime Ferré» de Rafaela.

De acuerdo con el parte oficial de la Dirección General de Bomberos, personal del Cuartel Central de Rafaela acudió al lugar y constató que un camión Fiat Iveco había quedado volcado sobre uno de sus laterales, a un costado de la cinta asfáltica, como consecuencia de una colisión por proximidad con otro transporte de carga, un Volkswagen 360.

Este último vehículo permanecía estacionado sobre la banquina y se encontraba en buenas condiciones, según precisaron las autoridades.

En cuanto a las víctimas, se trataba de dos hombres, identificados como el conductor y su acompañante, quienes ya habían sido rescatados por personal de Bomberos Voluntarios de Angélica al momento del arribo de la dotación rafaelina.

Ante esta situación, los efectivos del Cuartel Central realizaron tareas de prevención y seguridad en la escena, además de colaborar con el personal del servicio de emergencias 107 para concretar el traslado de ambos lesionados al Hospital «Dr. Jaime Ferré».

En el operativo también intervinieron efectivos de la Subcomisaría de Angélica, Guardia Provincial y Bomberos Voluntarios de esa localidad.

Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del camión ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.