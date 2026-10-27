ARB: Unión ganó a Atlético en tiempo suplementario y estiró la serie final a un tercer juego

La final del Torneo Oficial se resolverá en un tercer y decisivo juego luego de que Unión de Sunchales se llevara un trabajado segundo punto ante Atlético de Rafaela. En condición de local, se impuso 87-77 en tiempo suplementario.

El Bicho Verde corrió de atrás y supo reaccionar y golpear en los momentos oportunos para inquietar a su rival. Los parciales fueron 18-21, 32-43, 55-51 y 69-69, en un último cuarto para el infarto.

Francisco Villa fue el estandarte y goleador para los locales con 22 puntos, acompañado de los 18 de Pablo Ioo que se fue rápidamente de la cancha por faltas acumuladas. Por el lado de la visita, Francisco Balangero volvió a destacar como en el primer juego y cerró su planilla con 17.

Con la historia igualada en uno, todo se resolverá el próximo jueves, cuando Atlético y Unión vuelvan a verse las caras en el «Arq. Lucio Casarín».

Unión 87-67 Atlético

Estadio: «La Fortaleza del Bicho»

Árbitros: Brian Padilla, Fernando Capolungo y Mariano Benvenutto

Parciales: 18-21 / 32-43 y 55-51 / 69-69

Unión: Matías Borda Bossana 9, Juan Ignacio Cipolatti 9, Nicolás Zurvera 6, Francisco Villa 22, Juan Furrer 5 (fi), Franco Periotti 0, Pablo Jacquet 7, Pablo Ioo 18, Guillermo Spila 2, Joaquín Gariboldi 9. DT: F. Tosello.

Atlético: Santiago Caligaris 15, Benjamín Caballero 12, Tadeo Mire 3, Valentino Massi 0, Francisco Balangero 17 (fi), Nicolás Crotti 14, Baltazar Gribaudo 2, Ian Scavino 2, Nehuén Rosé 6, Gonzalo Nasi 6. DT: C. Requejo.