#ARB: Unión barrió a 9 de Julio y es el primer finalista del Torneo Oficial

En la Fortaleza, el Bicho Verde se quedó con el segundo punto de la serie ante el León rafaelino y sacó boleto para una nueva definición. Fue 73 a 59, en un juego con mucha fricción donde el albiverde fue de menor a mayor. 
Deportes - BásquetHace 20 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Unión 12-10-26

Unión de Sunchales derrotó este lunes a 9 de Julio por 73 a 59 y se metió en la final del torneo Oficial de primera división masculino de la ARB, al barrer la serie semifinal por 2 a 0.

Los parciales fueron 15-22, 29-37 y 55-47, con un elenco local que se fue con una desventaja de ocho puntos al descanso largo pero que se vió beneficiado por la reacción y la falta de gol de su rival en el tercer parcial (26-10).

Juan Ignacio Cipolatti fue el máximo anotador del albiverde con 21 puntos, seguido de Juan Furrer con 19 y Joaquín Gariboldi con 13. Para los rafaelinos no fueron suficientes los 40 puntos entre Santiago Marconetti (25) y Siro Bruno (15).

imagen

Con la serie sentenciada 2-0, los dirigidos por Franco Tosello jugarán una nueva final en el año. Campeón del Apertura, ahora espera por Atlético de Rafaela o Independiente.

Además, logró el boleto para jugar la Liga Federal 2027. Por otra parte, el próximo fin de semana irá por la Copa Santa Fe.

Unión 73-59 9 de Julio

Estadio: «La Fortaleza del Bicho»
Árbitros: Brian Padilla, Guillermo Theler y Nadia Defagot
Parciales: 15-22 / 29-37 y 55-47

Unión: Matías Borda Bossana 7, Pablo Jacquet 0, Juan Ignacio Cipolatti 21, Francisco Villa 6, Joaquín Gariboldi 13 (fi), Pablo Ioo 4, Nicolás Zurvera 3, Juan Furrer 19. DT: F. Tosello.
9 de Julio: Facundo Chiabotto 7, Santiago Marconetti 25, Agustín Chiavassa 1, Máximo Grana 9, Siro Bruno 15 (fi), Leonardo Actis 2, Esteban Balangero 0. DT: J. Chiabotto.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Felisa Alvarez, viuda de Ellena

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 día
Falleció el lunes 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala Tacural, entre las 7:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: A. Cossettini 1883, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Sancor-Sunchales

La láctea Adecoagro tiene la mira puesta en SanCor

lanacion.com.ar
EconomíaHace 18 horas
La compañía busca multiplicar su capacidad de procesamiento y convertirse en uno de los grandes jugadores de la industria; hoy procesa 1,2 millón de litros diarios y sus dos plantas trabajan al límite. Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro reconoce que están pendiente del proceso de venta de la cooperativa láctea.
Boletín de noticias