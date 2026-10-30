#ARB: Unión no pudo con Atlético que se consagró Campeón del Torneo Oficial 2026
Atlético de Rafaela consiguió este jueves revalidar su título de campeón en el Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet, al derrotar en un colmado «Lucio Casarín» a Unión de Sunchales por 84 a 79 para quedarse con la serie final por 2 a 1.
La progresión en el marcador fue: 25-22, 48-39 y 65-48.
El elenco dirigido por Claudio Requejo tuvo a Santiago Caligaris como goleador con 18 puntos, mientras que Ian Scavino y Tadeo Mire sumaron 14. Luego también estuvieron en doble dígito Nehuén Rose y Valentino Massi con 12.
Por el lado de Unión se destacaron Pablo Ioo y Juan Cipolatti, ambos con 17 puntos, en tanto Joaquín Gariboldi sumó 12.
En la primera mitad del juego la ofensiva celeste tuvo gran preponderancia con el tiro exterior, a partir de la efectividad de Santiago Caligaris (13 puntos en esos 20 minutos), Ian Scavino (9) y Tadeo Mire (9).
Por el lado de Unión fue Cipolatti la mayor referencia con 10 tantos al descanso largo, acompañado por momentos con algunas bombas de Gariboldi y Villa.
El tercer cuarto empezó a marcar el quiebre del partido, porque Unión se quedó sin gol y la Crema empezó a correr para estirar paulatinamente diferencias. Las mismas se acrecentaron en el inicio del último cuarto, donde llegaron a ser de 22 puntos (70-48).
Con mucha actitud y sumado a algunos errores de Atlético, el conjunto de Franco Tosello fue limando ese margen para ponerle un poco de suspenso a los últimos instantes. Pero llegó el desenlace y el público celeste celebró con sus jugadores el bicampeonato, ya que el año pasado le había ganado a Libertad.
En un deporte donde la lógica cuenta mucho, los dos mejores planteles llegaron a la final y Atlético, que en la fase regular únicamente había perdido dos partidos (ambos con Independiente), no dejó pasar la oportunidad de definir en su reducto.
FUENTE: Todo a Pulmón