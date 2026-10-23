ARB: Unión cayó en el primer juego y Atlético se puso en ventaja en la serie final

El Celeste siempre se mostró con números favorables en el marcador. Los parciales fueron 19-16, 38-35 y 58-52, marcando un predominio de los rafaelinos más allá de algún pasaje inicial en favor de la visita.

Con varios puntos altos, Francisco Balangero fue el goleador del elenco vencedor con 13 puntos. Lo siguieron Tadeo Mire, Valentino Massi y Nehuén Rosé, todos con 12. En el albiverde, Juan Ignacio Cipolatti cerró su planilla con 20 unidades, secundado por Juan Furrer con 14.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Requejo viajarán a Sunchales con la chance de coronarse en condición de visitante. El lunes 26, desde las 21.30 horas, Unión buscará igualar la historia para que la definición se cierre nuevamente en barrio Alberdi el jueves 29.

Atlético 83-67 Unión

Estadio: «Arq. Lucio Casarín»

Árbitros: Fernando Capolungo, Ariel Aicardi y Guillermo Theler

Parciales: 19-16 / 38-35 y 58-52

Atlético: Santiago Caligaris 5, Benjamín Caballero 2, Tadeo Mire 12, Valentino Massi 12, Francisco Balangero 13 (fi), Nicolás Crotti 10, Baltazar Gribaudo 2, Antonio Calcabrini 2, Ian Scavino 11, Nehuén Rosé 12, Bautista Barlasina, Gonzalo Nasi 2. DT: C. Requejo.

Unión: Matías Borda Bossana 6, Pablo Jacquet 0, Nicolás Zurvera 3, Francisco Villa 11, Joaquín Gariboldi 9 (fi), Pablo Ioo 4, Juan Ignacio Cipolatti 20, Juan Furrer 14. DT: F. Tosello.