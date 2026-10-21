ARB: A partir del jueves, Unión y Atlético comienzan a definir el titulo del Torneo Oficial

El Torneo Oficial de Primera División masculino de la Asociación Rafaelina de Básquet entra en su etapa decisiva. Con el calendario confirmado, los equipos protagonistas se preparan para afrontar las series que determinarán las posiciones finales de la competencia.

La gran final tendrá como protagonistas a Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales, dos equipos que buscarán cerrar la temporada con la consagración. El primer encuentro se disputará este jueves 22 de octubre, desde las 21:30, en el estadio “Arq. Lucio Casarín”, donde el conjunto rafaelino será local.

El segundo partido se jugará el lunes 26 de octubre, también a las 21:30, en “La Fortaleza” de Sunchales. En caso de ser necesario un tercer y definitivo encuentro, la serie regresará al “Arq. Lucio Casarín” el jueves 29 de octubre, a partir de las 21:30, para definir al campeón del certamen.

Cabe destacar que tanto Atlético de Rafaela como Unión de Sunchales ya tienen asegurada su participación en la Liga Federal 2027, un objetivo importante que ambos consiguieron a lo largo de la competencia y que ahora buscarán coronar con el título local.

9 de Julio e Independiente, por el tercer puesto

En paralelo, 9 de Julio e Independiente disputarán la serie por el tercer lugar del Torneo Oficial. El primer partido se jugó este martes 20 de octubre, en el estadio “Centenario”.

Independiente derrotó como visitante a 9 de Julio por 64 a 59.

El segundo encuentro tendrá lugar el martes 27 de octubre, a las 22:00, en el estadio “Carlos Colucci”. Si la serie queda igualada y es necesario un tercer partido, el compromiso se disputará en el “Centenario”, con fecha y horario a confirmar.