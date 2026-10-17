CopaSantaFe: Unión no pudo superar su primer desafío y quedó eliminado

Durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre, en la ciudad de San Jorge se desarrolla una nueva edición de la Copa Santa Fe de Básquet para la Primera División de la rama masculina. Como hace un par de ediciones, participan los ocho mejores equipos de la Federación Santafesina, siendo el campeón o líder hasta mitad de año en cada una de las Asociaciones.

Por la Asociación Rafaelina, Unión de Sunchales se ganó el derecho a participar por segundo año consecutivo por el título obtenido en el Torneo Apertura de la liga local.

En el marco de los cuartos de final, el Bicho Verde se midió ante Atlético María Juana en lo que terminó siendo victoria del Chupaleche por 76-61. La progresión del juego fue 19-10, 38-20 y 58-42, siempre en favor del elenco vencedor.

Juan Ignacio Cipolatti y Joaquín Gariboldi fueron los destacados en el albiverde con 12 puntos cada uno. Por el otro lado, Jerónimo Ramírez finalizó como el máximo anotador del juego con 14.

De esta manera, los dirigidos por Franco Tosello se despidieron rápidamente del certamen provincial y ahora pondrán el foco en la definición del Oficial, donde pelearán por el título con Atlético de Rafaela.

En cuanto a Atlético María Juana, en semifinales se enfrentará a Atlético Tostado. Del otro lado de la llave se medirán Sportivo Rivadavia de San Genaro y Sanjustino. La definición por el título será el domingo.

Atl. María Juana 76-61 Unión

Estadio: «Edgar Rivolta»

Parciales: 19-10 / 38-20 y 58-42

Atlético María Juana: Segundo Astulfi 9, Lucas Vicario 5, Gastón Cornalis 13, Bautista Brandolin 8, Laureano Rassetto 7 (fi), Genaro Gerbaudo 2, Jerónimo Ramírez 14, Felipe Saldivar 12, Gaspar Bauducco 3, Santiago Caneva 0, Francisco Sanmartino 3, Francisco Forte 0. DT: M. Fontanessi.

Unión: Matías Borda Bossana 6, Pablo Jacquet 6, Juan Ignacio Cipolatti 12, Francisco Villa 7, Joaquín Gariboldi 12 (fi), Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 10, Nicolás Zurvera 4, Juan Furrer 4. DT: F. Tosello.

Los resultados de los otros partidos de cuartos de final fueron: Olimpia de Venado Tuerto 67 – Sanjustino 76; Gimnasia y Esgrima de Rosario 80 – Atlético Tostado 84 y Rivadavia 83 – Platense El Porvenir 78.