El ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares, brindó este miércoles detalles de la Ley Tributaria 2027, que incluye importantes beneficios en los impuestos de Patente e Inmobiliario para los contribuyentes que estén al día al 31 de diciembre de 2026 y para quienes opten por realizar el pago total anual.

Así lo indicó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, donde recordó que el 30% de los contribuyentes realizaron en 2026 el Pago Total Anual del impuesto Inmobiliario Urbano, mientras que el 45% lo hizo con el inmobiliario rural. Esta medida, de buena aceptación, continuará en 2027.

De esta manera, “aquellos contribuyentes que estén al día en el impuesto inmobiliario al 31 de diciembre del 2026, tendrán un 20% de descuento en las cuotas 1 a 5 y exención de la cuota 6 el próximo año. Además, si realizan el Pago Total Anual (35% de descuento), podrán alcanzar un descuento del 56% para 2027”, y agregó que “en el caso que se opte por la adhesión al débito automático (15% de descuento en cada cuota), el descuento anual alcanzará el 43%”.

La actualización del Inmobiliario para 2027 será del 12%, muy por debajo del 30,4% de inflación proyectada para 2026. En el próximo año, el 50% de las partidas de Inmobiliario Urbano pagará el mínimo.

En el caso de Inmobiliario Rural, el 40% pagará el mínimo, siendo el monto promedio por hectárea para 2027 de $ 7.812. Al igual que en el 2026, “se mantiene el beneficio de descuento del 30% al 50%, para pequeños propietarios que explotan su propio campo y arrendatarios e inquilinos hasta 300 hectáreas”, indicó el ministro.

También es importante destacar que, según lo incluido en el proyecto de ley de presupuesto 2027, “lo recaudado de inmobiliario rural que no sea coparticipable a municipios y comunas, será en un 100% para el Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)”, destinado a infraestructura utilizada por el sector agropecuario santafesino.

Patente sin modificaciones

Para el impuesto de Patente Automotor no se realizarán modificaciones de alícuotas, manteniéndose las mismas del año pasado, “y eso es un dato importante a mencionar”, reconoció Olivares.

Además, en el análisis de las variaciones de valuaciones de los vehículos que produce la actualización de Patente, se proyecta que entre las valuaciones consideradas para la emisión de la Patente 2026 respecto de las valuaciones consideradas para la emisión de Patente 2027, el aumento registrado es inferior al 5%.

Finalmente, el titular de la cartera de Economía indicó que “en el caso del transporte de carga o el resto del transporte automotor, hoy van a poder descontar hasta el 60% de lo que pagan de Patente Automotor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto significa que teniendo vehículo patentado en la provincia de Santa Fe, el 70% lo que pagan de Patente se transforma prácticamente en un crédito al impuesto sobre los Ingresos Brutos”, concluyó.