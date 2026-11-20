El proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027 ingresó este jueves 12 de noviembre al Concejo Municipal de Sunchales. Uno de los aspectos centrales de la fundamentación presentada por la concejal Brenda Torriri fue que representa un primer paso hacia la implementación del denominado Presupuesto por Programas, una modalidad que busca vincular las asignaciones económicas con objetivos concretos de gobierno y permitir un seguimiento más preciso de la utilización de los fondos públicos.