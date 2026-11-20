El puesto

La persona seleccionada tendrá a su cargo la planificación, supervisión y control técnico del arbolado urbano y de los espacios verdes de la ciudad:

plantación, poda, extracción, trasplante y reposición de ejemplares;

evaluación sanitaria, estructural y de riesgo de los ejemplares;

atención de reclamos vecinales e intervención ante emergencias y eventos climáticos;

supervisión de cuadrillas y de terceros contratados;

elaboración de informes y actas técnicas.

El cargo exige trabajo de campo regular y personal en toda la ciudad.

Requisitos excluyentes

Título universitario de Ingeniero/a Agrónomo/a.

Matrícula profesional vigente y habilitación para ejercer en la Provincia de Santa Fe.

Residencia efectiva en Sunchales durante los últimos dos (2) años, en forma ininterrumpida.

Disponibilidad para tareas de campo y para intervenir ante emergencias fuera del horario habitual.

Ser argentino/a, mayor de 18 años, con aptitud psicofísica para el cargo y sin impedimentos de ingreso según la Ley Provincial N.º 9286.

Inscripción

Del 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad, Av. Belgrano 103, de 8:00 a 12:00 h.

Antes de presentarse hay que retirar el formulario de inscripción. Junto con el formulario se entrega, en sobre cerrado y con todas las hojas numeradas y firmadas, la siguiente documentación:

DNI;

título;

constancia de matrícula vigente;

acreditación de residencia;

certificado de antecedentes;

certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos;

documentación respaldatoria de los antecedentes.

No se admitirán incorporaciones posteriores al cierre de la inscripción.

Etapas y cronograma

Etapa Fecha

- Evaluación de antecedentes y admisión 14/12/2026

- Entrega del trabajo de gestión del arbolado urbano 22/12/2026

- Entrevista personal 04/01/2027

- Evaluación psicotécnica (habilitante) 12/01/2027

La consigna del trabajo de gestión se notificará a los/as postulantes admitidos/as, con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la entrega.

Las bases completas (decreto, perfil del puesto y formulario de inscripción) están disponibles en Mesa de Entradas y en www.sunchales.gov.ar.

Consultas: 03493 425500 / asesorí[email protected]