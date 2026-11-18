Autovía al Norte (AUNOSA) continúa ejecutando su programa de mantenimiento y puesta en valor del Corredor Centro-Norte, con nuevas intervenciones destinadas al perfilado, nivelación y acondicionamiento de las banquinas mediante la utilización de maquinaria vial.

Los trabajos forman parte de una planificación de conservación que busca recuperar progresivamente los sectores laterales de la calzada, corrigiendo desniveles, deformaciones y acumulaciones de materiales que pueden afectar su funcionalidad.

Las banquinas cumplen una función esencial dentro de la infraestructura vial. Además de ofrecer un espacio de resguardo ante una emergencia o detención imprevista, contribuyen a mantener la estabilidad de los bordes del pavimento y permiten conducir el agua de lluvia hacia los sectores de drenaje.

Con el paso del tiempo, el tránsito, las precipitaciones y los procesos de erosión pueden modificar las condiciones originales del terreno. Por ese motivo, su mantenimiento periódico resulta fundamental para conservar una superficie adecuada y evitar que pequeños deterioros se conviertan en problemas de mayor magnitud.

La importancia de anticiparse a las lluvias

De cara a los períodos de mayor inestabilidad climática, estas tareas adquieren especial relevancia. Una banquina correctamente perfilada facilita el escurrimiento del agua, reduce su acumulación junto a la calzada y contribuye a prevenir procesos de erosión que pueden comprometer la estructura del camino.

Asimismo, disminuir las diferencias de nivel entre el pavimento y sus márgenes resulta importante para la seguridad de quienes circulan, especialmente ante maniobras imprevistas que obliguen a abandonar momentáneamente la calzada.

La conservación de una ruta no se limita a reparar su superficie de rodamiento. El estado de las banquinas, los desagües, las alcantarillas y los demás elementos que integran la zona de camino resulta determinante para garantizar un funcionamiento adecuado de toda la infraestructura.

Estas intervenciones se integran al programa de mantenimiento progresivo de los 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34 administrados por la concesionaria, que atraviesan las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

Autovía al Norte reafirma su compromiso con la recuperación y conservación del corredor, desarrollando acciones orientadas a mejorar la transitabilidad, prevenir deterioros y brindar mayores condiciones de seguridad a los usuarios.