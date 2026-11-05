“¿Y ahora qué hago?”: Dónde hacer pie cuando un hijo consume

Concejal de Suardi, Agustín Peretti

Los consumos problemáticos no afectan solo a quien los atraviesa. Detrás de cada situación hay una familia que enfrenta sola el miedo, el desgaste y la pregunta de qué hacer. Habitualmente, esa familia aparece solo como quien debe acompañar. “Hacer Pie”, el proyecto de ordenanza presentado por Peretti en el Concejo Municipal de Suardi, propone un cambio de enfoque: reconocer a familiares y referentes afectivos como sujetos de derechos propios.

Eso significa que podrán acceder a orientación, asistencia y acompañamiento gratuitos aunque la persona con consumo problemático no inicie ni sostenga un tratamiento, y sin que se les exijan responsabilidades ilimitadas de cuidado.

“Cuando una familia transita por esto, siente que se está ahogando. Lo que buscamos es que sepa dónde hacer pie en ese mar de incertidumbre y de miedos”, explicó Peretti. Y agregó: “No buscamos victimizar a nadie, buscamos que el Estado brinde respuestas”.

LOS DATOS

Según el Observatorio Provincial de Consumos Problemáticos, en 2025 se abordaron en Santa Fe 182.219 situaciones, un 153% más que en 2023, aumento que también refleja la ampliación de la red de atención. Además, más de ocho de cada diez consultas de orientación las realizan mujeres, para sí mismas o para personas de su entorno. En muchos casos, es la familia la que da el primer paso.

HERRAMIENTAS CONCRETAS

El programa se organiza en tres líneas:

* Acompañante de Familias: un agente municipal con nombre, teléfono y canal confidencial que, en días hábiles, responde dentro de las 24 horas y acompaña cada gestión.

* Asesoramiento jurídico gratuito ante violencia, robos, daños patrimoniales, desapariciones, amenazas por deudas o conflictos vinculados a tratamientos e internaciones, con derivación a patrocinio legal cuando corresponda.

* Formación práctica, orientación para la salud mental del propio familiar y una guía actualizada de centros de tratamiento de la región.

“Una persona con nombre y teléfono, que responde en 24 horas y acompaña cada paso”, ejemplificó Peretti, al destacar la importancia de que las familias sepan a quién acudir y no deban recorrer distintas instituciones sin encontrar una orientación clara.

“Hay muchísimas normas que establecen qué hacer en cada una de estas circunstancias. Lo que no sabe la familia es dónde buscarlas”, agregó.

UNA PROPUESTA PARA TODA LA PROVINCIA

El proyecto se apoya en recursos municipales existentes y en la articulación con organismos provinciales, efectores de salud, la Justicia y organizaciones sociales. Aunque nace en Suardi, plantea una pregunta que excede a esa ciudad: qué herramientas pueden ofrecer los gobiernos locales a las familias antes, durante y después de una crisis.

“Ninguna familia elige atravesar esto. Pero somos nosotros los que podemos elegir si le hacemos el camino un poquito más fácil”, concluyó Peretti.