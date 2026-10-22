«Nos quedamos sin Granja»: La dura declaración de la dueña de Granja La Serena en Ataliva

El emprendimiento de turismo rural sufrió daños generalizados tras la histórica pedrada de este jueves. El lugar permanecerá cerrado por el momento y la familia deberá afrontar una larga reconstrucción. 
RegiónHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

La histórica tormenta de granizo que azotó a Ataliva durante la mañana de este jueves 22 de octubre dejó consecuencias devastadoras en uno de los emprendimientos más queridos de la localidad. Granja La Serena, ubicada en el ingreso al pueblo, sufrió daños de enorme magnitud y quedó prácticamente destruida por el impacto de las piedras de hielo, que afectaron la vegetación, las instalaciones y parte de los espacios destinados a los animales.

La dimensión de lo ocurrido quedó reflejada en un video compartido por Marcela, propietaria del lugar, quien se mostró profundamente conmocionada ante las pérdidas. En su mensaje, anticipó que la granja permanecerá cerrada por el momento y que la familia deberá comenzar un proceso de reconstrucción para intentar recuperar lo que durante años construyó con esfuerzo y dedicación.

La tormenta, que dejó granizo de un tamaño cercano al de una pelota de golf, arrasó con plantas y espacios verdes, dañó distintas instalaciones y provocó también la muerte de algunos animales. El impacto fue especialmente doloroso para un lugar cuya identidad está estrechamente vinculada con el cuidado de la fauna y el contacto con la naturaleza.

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