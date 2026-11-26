El Gobierno de la Provincia lleva adelante obras de defensa hídrica en Eusebia y Carolina, departamento Castellanos, con el objetivo de reducir el riesgo de anegamientos ante eventos de precipitaciones abundantes.

En el marco del plan de protección de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico de Santa Fe, se continúa desarrollando intervenciones para mejorar la capacidad de escurrimiento y reducir el impacto de posibles excesos de agua sobre los sectores urbanos.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, el fenómeno de El Niño nos encuentra con 92 de las 100 localidades de riesgo con obras ejecutadas y también trabajos en marcha. Eusebia y Carolina es una de ellas. Esta es una obra muy reclamada por los vecinos. Con las intervenciones en el sistema de drenaje buscamos darle mayor capacidad de escurrimiento’’.

La primera etapa del proyecto contempla la construcción de siete alcantarillas sobre la Ruta Provincial 280s, el reemplazo de tres alcantarillas de tubo, la excavación de aproximadamente cinco kilómetros de canal perimetral, la construcción de la defensa perimetral y la incorporación de una estación de bombeo. Estas tareas permitirán conducir los excedentes hídricos hacia la cuneta de la ruta provincial 280s y mejorar el drenaje de la localidad.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló el estado de los trabajos: “Esta obra aumenta la protección de la localidad ante eventos de lluvia importantes. Finalizamos las tres primeras alcantarillas y estamos trabajando en dos más. Respecto a la canalización, completamos alrededor del 50%’’.

Obras para mitigar el impacto de ‘’El Niño’’

Desde 2024, la gestión del gobernador Pullaro lleva más de 5.000 kilómetros de canales limpios y a través del plan de recuperación hidráulica de canales troncales interviene 933 kilómetros con tareas de mantenimiento en todo el territorio santafesino, dividido en tres zonas.

En el caso de la región centro, la provincia recupera 352 km. en 12 canales donde ya completó las tareas en el Principal Las Bandurrias, Malaquías y Principal N°1. Actualmente, trabaja en el Secundario N°3 y en el principal Las Avispas en San Cristóbal . Además, está por iniciar los trabajos en la Cañada Sunchales y Arroyo El Retiro.