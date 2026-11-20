En el marco del programa de recuperación y mantenimiento del Corredor Centro-Norte, Autovía al Norte continúa desarrollando intervenciones sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

Actualmente, los equipos de trabajo llevan adelante tareas de demarcación horizontal a partir del kilómetro 440, avanzando en dirección sur. Las labores comprenden la renovación de las marcas viales sobre la calzada, una intervención que resulta fundamental para mejorar la orientación de los conductores y ordenar la circulación vehicular.

Próximas intervenciones en Sunchales

Uno de los puntos destacados de la planificación de la concesionaria es la próxima intervención prevista en el sector de Sunchales, donde se proyecta iniciar un nuevo frente de trabajos de demarcación horizontal.

De esta manera, las tareas de recuperación de la señalización vial se extenderán a un tramo de especial importancia para la circulación regional, teniendo en cuenta el movimiento permanente de vehículos particulares, transporte de cargas y unidades de pasajeros que utilizan este corredor nacional.

La renovación de las líneas longitudinales, la delimitación de carriles y las diferentes referencias pintadas sobre el pavimento contribuyen a mejorar la seguridad vial, particularmente durante la noche y en situaciones de visibilidad reducida.

Un programa integral de mantenimiento

Las intervenciones forman parte de una estrategia de mantenimiento progresivo de la infraestructura vial, que no se limita exclusivamente a la señalización horizontal. El programa también contempla la recuperación de sectores deteriorados del pavimento, el acondicionamiento de banquinas, la conservación de la zona de camino y la puesta en valor de distintos elementos de seguridad.

Mientras se desarrollan las tareas, desde Autovía al Norte solicitaron a los usuarios de la Ruta Nacional 34 circular con precaución en los sectores intervenidos, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad ante la presencia de trabajadores y equipos sobre la calzada.