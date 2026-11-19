En el partido definitorio entre quienes fueron penúltimos en las tablas de promedios (Vila) y general (Aldao), prevaleció el equipo blanco y azul que tuvo los goles de Hernán Jara (16 minutos del primer tiempo), Juan Flores, Franco Carniello y Tobías Machado (a los 5', 16' y 30' del complemento).

Para Deportivo Aldao anotaron Laureano Ferreyra, a los 26' de la primera mitad, y Oscar Tarasco -de penal- a los 23' del ST.

El equipo vilense volvió a salir airoso de una instancia extra del campeonato para determinar la permanencia como en 2023, cuando en el mismo escenario derrotó a Josefina por 2 a 1.

De esta manera, Deportivo Aldao retornará a la Primera B en la Zona Norte. Recordemos que el otro descendido fue Libertad de Estación Clucellas, que jugará en la Zona Sur el año próximo.