9 de Julio ganó el Clausura liguista. Crédito foto: Prensa 9 de Julio.

9 de Julio gritó campeón con total autoridad. En la tarde de este domingo, en el marco de la decimoséptima y última fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, el "León" no dio margen para ningún tipo de especulación, goleó 4 a 0 a Brown en San Vicente y se adjudicó merecidamente el título de la máxima categoría liguista.

Los perseguidores no pudieron alcanzar al “León”

Los otros dos encuentros que concentraban la atención de la jornada también tuvieron incidencia directa en la definición del campeonato.

En Estación Clucellas, Unión de Sunchales visitó a Sportivo Libertad, que ya había perdido la categoría, y consiguió una contundente victoria por 5 a 0. Los goles del conjunto visitante fueron convertidos por Santino Gaido, en dos oportunidades, Santino Faudone, Kevin Muñoz y Braian Nellen. Sebastián Yori fue el árbitro del encuentro y en Reserva también se impuso el «Bicho Verde», en este caso por 3 a 1.

En Presidente Roca, Deportivo Roca recibió a Peñarol en un partido que terminó igualado sin goles. El encuentro fue arbitrado por Brian Celis, mientras que en Reserva la victoria correspondió a la «V» azulada por 4 a 1.

De esta manera, los resultados de la última jornada terminaron de confirmar el gran objetivo de 9 de Julio, que coronó una destacada campaña y se quedó con el Torneo Clausura 2026 de Primera A.

El miércoles se define el segundo descenso

Por último, el próximo miércoles 18 de noviembre se disputará en nuestra ciudad el partido desempate que determinará el segundo descenso de Primera A.

El encuentro tendrá lugar en el estadio «Germán Soltermam», del club Atlético 9 de Julio, desde las 21:30, y tendrá como protagonistas a Deportivo Aldao y Argentino de Vila.

De acuerdo con lo establecido, Deportivo Aldao será local por sorteo y su parcialidad ingresará al estadio por calle Carlos Pellegrini. En tanto, los simpatizantes de Argentino de Vila ocuparán la tribuna visitante y accederán por calle Ayacucho. Serán 90 minutos decisivos para ambos equipos. En caso de que el marcador permanezca igualado al finalizar el tiempo reglamentario, el segundo descenso se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

Resultados - Fecha 17 (Torneo Clausura)

Jueves 12/11

Atlético de Rafaela 0 vs. Ferrocarril del Estado 1 (23m PT Alejo Fuentes) . Expulsados: Maximiliano Martínez (28m PT, Atlético), Pablo Andrada (28m PT, Ferro) e Ignacio Delguste (31m ST, Atlético).

. Expulsados: Maximiliano Martínez (28m PT, Atlético), Pablo Andrada (28m PT, Ferro) e Ignacio Delguste (31m ST, Atlético). Libertad de Sunchales 4 vs. Argentino Quilmes 2 (19m PT Alejandro Fumilla y 21m ST Lisandro Pandolfi, para Quilmes) .

. Argentino de Vila 0 vs. Deportivo Josefina 1 (21m ST Gabriel Garay).

Viernes 13/11

Ben Hur 4 vs. Deportivo Aldao 1

Domingo 15/11 (Horario Unificado)

Brown de San Vicente 0 vs. 9 de Julio 4 (36m PT Joaquín Salvucci, 42m PT y 12m ST Facundo Díaz, y 3m ST Carlos Santellán) .

. Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 0 vs. Unión de Sunchales 5

Sportivo Roca 0 vs. Peñarol 0

Domingo 15/11 (Cierre de Fecha)