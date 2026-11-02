LRF: Unión ganó en Ataliva y es uno de los escoltas del Torneo Clausura

Este domingo se completó la 15° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF.

En Ataliva se vivió un trámite sumamente accidentado y repleto de incidencias. Unión de Sunchales superó 2 a 1 a Independiente con goles de Iván Baudin y Facundo Bertero (Santiago Zumhofen había marcado el empate transitorio para el local). El pleito finalizó con tres expulsados: Lautaro Ramallo y Kevin Muñoz en la visita, y Axel Blanco en la escuadra atalivense. Con esta victoria, el "Bicho Verde" alcanzó la línea de Peñarol en el segundo escalón con 28 unidades.

Libertad cortó la racha negativa

En Sunchales, Libertad goleó 3 a 0 a Atlético María Juana. Quiroga abrió el marcador cuando el cronómetro ya marcaba 32 minutos de juego. En tanto, en el complemento Trivero puso el 2-0 parcial antes del primer cuarto de hora y Maidana sentenció la historia cerca de la media hora.

Así las cosas, el equipo que orienta Roldán cortó una racha de tres caídas y alcanzó las 21 unidades.

Otros resultados - Fecha 15 (Torneo Clausura)

Domingo 01/11