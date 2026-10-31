LRF: Este domingo, Unión visita al "Rojo" atalivense y Libertad recibe al "Chupaleches"

El torneo Clausura de Primera A entra en la recta final. En el inicio de la fecha 15, Peñarol derrotó a Quilmes por 2 a 1 en el clásico rafaelino.

El equipo que tiene como entrenador a Gustavo Giorgi sacó ventajas en el primer tiempo con los goles de Gino Alessio y Ramiro Sosa Oliva, a los 21’ y 33’ minutos, respectivamente. En el complemento descontó Alejandro Fumilla, cuando quedaban 6 para el final.

Con este resultado, el equipo de Villa Rosas alcanzó en la cima a 9 de Julio con 28 puntos y esperará lo que pase con el León, que el domingo a las 20:00, visitará a Atlético en el clásico. Además, estará pendiente del partido entre Independiente de Ataliva y Unión de Sunchales, que también interesa por la vanguardia.

En barrio Parque Ilolay, Ben Hur y Ferrocarril del Estado empataron 2 a 2.

En la lucha por la permanencia, Sportivo Norte sacó adelante un duelo clave en San Vicente, ya que se impuso ante Brown por 1 a 0.

También se impuso el Deportivo Aldao, por 2 a 1 en Roca ante Sportivo.

En tanto, Argentino de Vila empató como visitante ante Deportivo Tacural 1 a 1.

LOS PARTIDOS DEL DOMINGO

Sp. Libertad Est. Clucellas – Deportivo Josefina (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Atlético de Rafaela – 9 de Julio (18.30 hs Reserva y 20 hs Primera)

Independiente de Ataliva – Unión de Sunchales (19 hs Reserva y 20.30 hs Primera)

Libertad de Sunchales – Atlético María Juana (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera).