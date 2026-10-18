LRF: Tremenda goleada de Unión para seguir de cerca al lote de punteros

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol completó este domingo el grueso de su decimotercera jornada, dejando una definición apasionante en la cima de la tabla a falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, y un partido postergado para este lunes.

Unión de Sunchales aplastó 5 a 1 a Argentino de Vila a domicilio con un triplete de Braian Nellen para llegar a los 22 puntos y quedar a tan solo 3 unidades del líder, 9 de Julio de Rafaela. La secuencia de los goles: 26' Braian Nellen (U), 43' Braian Nellen (U), ST: 2' Santino Gaido (U), 15' Matías Manelli (AV), 36' Braian Nellen (U) y 42' Santino Faudone (U).

Dura derrota de Libertad en el estadio aurinegro

En el estadio "Dr. Plácido Tita", Peñarol consiguió una contundente goleada por 4 a 0 ante Libertad. Matias Ojeda x2, Martín Sterren y Joaquín Vera anotaron los tantos para el elenco visitante. Con este contundente triunfo, la "V" alcanzó las 24 unidades y quedó como escolta inmediato junto a Atlético María Juana, que el viernes había superado 2 a 0 a Libertad de Clucellas.

Resultados - Fecha 13 (Torneo Clausura)

Deportivo Tacural 0 vs. 9 de Julio 1 (Jugado el viernes)

Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 0 vs. Atlético María Juana 2 (Jugado el viernes)

Brown de San Vicente 0 vs. Ferrocarril del Estado 2 (Jugado el viernes)

Deportivo Josefina 3 vs. Sportivo Norte 1 (Jugado el viernes)

Libertad de Sunchales 0 vs. Peñarol 4

Argentino de Vila 1 vs. Unión de Sunchales 5

Independiente de Ataliva 2 vs. Argentino Quilmes 0

Atlético de Rafaela 1 vs. Deportivo Aldao 1

Lunes 19/10

Ben Hur vs. Sportivo Roca: 20:30 hs Reserva | 22:00 hs Primera

Principales Posiciones