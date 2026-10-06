Se viene una noche inolvidable: La Selección argentina enfrenta a Benín en la gran despedida de Lionel Messi

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el Monumental debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la "Albiceleste".

Durante su paso por la Selección, Messi no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

Las posibles formaciones

Amistoso internacional

Argentina - Benín

Estadio: Monumental

Árbitro: Fernando Véjar

VAR: José Cabero

Hora: 20. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Arranca a las 17:30

La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Sebastián Mendoza y Román, el Original.

Luego llegará el turno de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, mientras que a continuación estará Amar Azul, alrededor de las 18:00.

En tanto, seguido a ello se presentarán Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis, todo eso antes del partido con Benín, al tiempo que Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos.

Posteriormente, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”.

La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre, pero también está previsto que el mandatario de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entreguen obsequios a Messi.

El cronograma musical será el siguiente:

17:30 - 17:40: APERTURA — UPDR HOST + ANIMACIÓN + BANDA EN VIVO

17:40 – 17:48: Seba Mendoza

17:50 – 17:58: Román, el Original

18:00 – 18:08: Amar Azul

18:10 – 18:18: Santi Cairo

18:20 – 18:40: Q’ Lokura

18:40 – 19:00: UPDR + Banda — animación / transición

19:00 – 19:25: DAMAS GRATIS

20:00 - 20:03: HIMNO FABIO SANTANA

22:03 – 22:10: SHOW DRONES Y ARMADOS DE LONAS, PIROTECNIA, LUCES Y TÉCNICA

22:10 - 22:15: ENTREGA DE OBSEQUIOS DE TAPIA Y DOMINGUEZ A MESSI

22:15 - 22:20: LA SOLE

22:20 - 22:35: ULISES BUENO — SHOW TRAMPA

22:35: SORPRESA MUSICAL — GRAN CIERRE

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