LRF: Unión goleó y le pone presión al líder cuando resta una fecha

Este domingo se completó la 16° y penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En el estadio De la Avenida, Unión no afloja y goleó 3-0 a Brown de San Vicente. Brian Nellen, Michael Tarasco y Santino Faudone, los tantos para el Bicho Verde.

Otros resultados:

En el Coloso "Germán Soltermam", 9 de Julio venció 1-0 a Independiente de Ataliva con gol de Ian Ostertag, en el inicio del segundo tiempo. La victoria mantiene al "León" en la cima de la tabla de posiciones, cuando resta una fecha para finalizar la competencia.

Jueves 05/11

Atlético María Juana 1 vs. Atlético de Rafaela 2

Sportivo Norte 2 vs. Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 1

Viernes 06/11

Argentino Quilmes 1 vs. Ben Hur 1

Ferrocarril del Estado 0 vs. Libertad de Sunchales 1

Domingo 08/11

9 de Julio 1 (1m ST Ostertag) vs. Independiente de Ataliva 0

Unión de Sunchales 3 (30m PT Brian Nellen, 26m ST Michael Tarasco y 43m ST Santino Faudone) vs. Brown de San Vicente 0

Deportivo Aldao 1 vs. Peñarol 4 (18m PT y 36m PT Federico Ortíz, 27m PT Matías Ojeda y 9m ST Gino Alessio)

Argentino de Vila 0 vs. Sportivo Roca 2 (35m PT -p- Marcos Ramírez y 33m ST -p- Diego Venica)

Deportivo Josefina 1 (10m PT Juan Palacios) vs. Deportivo Tacural 0

Con estos resultados, 9 de Julio es el único líder con 34 puntos. Peñarol y Unión de Sunchales son escoltas con 31, Independiente de Ataliva y Ben Hur suman 26, Deportivo Tacural 25, Atlético María Juana, Libertad de Sunchales y Deportivo Josefina 24 y Ferro 22, entre las primeras diez posiciones.

En la última fecha, 9 de Julio, Peñarol y Unión de Sunchales pelearán por quedarse con el título de la máxima categoría de Liga Rafaelina de fútbol.