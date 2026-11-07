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Ruta34: Se construye una nueva estación de servicio cerca del acceso a Lehmann

El establecimiento tendrá bandera AXION y sus responsables estiman que comenzaría a funcionar en marzo de 2027. En una primera etapa venderá combustibles líquidos, aunque también gestionan la posibilidad de incorporar GNC.
Región07/11/2026 11:21 Rafaela Noticias

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Una nueva estación de servicio avanza con su construcción a la vera de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Lehmann. El emprendimiento está impulsado por empresarios que ya tienen actividad en el rubro de los combustibles y los servicios vinculados al sector agropecuario, y proyecta comenzar a funcionar en marzo del año próximo, según pudo saber RAFAELA NOTICIAS.

El establecimiento tendrá bandera AXION y representa una nueva inversión en uno de los principales corredores de circulación y transporte de la región.

En una primera etapa, el establecimiento contará con expendio de combustibles líquidos. Sin embargo, sus responsables también están realizando gestiones para evaluar la posibilidad de incorporar GNC, una alternativa que todavía se encuentra en trámite.

Si se cumplen los plazos previstos, la estación podría comenzar a operar en marzo de 2027 y convertirse en una nueva opción para automovilistas, transportistas y productores que circulan por ese tramo de la Ruta Nacional 34.

¿Qué se sabe de la empresa?

La empresa vinculada al emprendimiento tiene antecedentes societarios que se remontan a julio de 2007, cuando se constituyó como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Según los registros de AFIP, entre sus actividades económicas declaradas figuran la venta minorista de combustibles para vehículos y motocicletas, la comercialización mayorista de combustibles y lubricantes para automotores y el cultivo de soja. Además, registra un domicilio fiscal en Rafaela y un domicilio societario en Rosario.

FUENTE: Rafaela Noticias

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