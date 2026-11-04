RN34: AUNOSA intensifica el mantenimiento de banquinas ante la temporada de lluvias

Autovía al Norte avanza con tareas de perfilado y nivelación de banquinas sobre la Ruta Nacional 34, como parte de las acciones preventivas frente a las precipitaciones previstas para los próximos meses.

Con la utilización de motoniveladoras, se trabaja en la recuperación de las pendientes naturales del terreno para favorecer el escurrimiento del agua y evitar su acumulación junto a la calzada.

Estas intervenciones cobran especial importancia ante la posible influencia del fenómeno de El Niño, que puede generar períodos de lluvias más intensas en la región.

Además de contribuir a la conservación de la infraestructura vial, una banquina en buenas condiciones ofrece un espacio más seguro para maniobras de emergencia y detenciones imprevistas.

De esta manera, Autovía al Norte continúa desarrollando acciones de mantenimiento preventivo a lo largo del corredor, con el objetivo de anticiparse a las condiciones climáticas y mejorar la seguridad de los usuarios.