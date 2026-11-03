Barrio Cooperativo: Lo hirieron con un arma de fuego en el pie pero no quiso hacer la denuncia

La intervención policial se inició a partir de un requerimiento en el Hospital «Dr. Almicar Gorosito», donde había ingresado un hombre, quien presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego.

Al entrevistarse con el personal policial, el hombre herido manifestó que se encontraba en la vereda de su domicilio, alrededor de las 12:30, cuando una persona se acercó y le efectuó un disparo que impactó en uno de sus pies. En ese momento, el hombre se mostró alterado y expresó que no iba a realizar una denuncia, por lo que pidió a los efectivos que se retiraran.

La lesión y la intervención policial

De acuerdo con lo informado por la médica que lo atendió, la víctima presentaba heridas puntiformes sangrantes en el pie izquierdo, tanto en la zona superior como en la planta. Según la evaluación médica, la lesión requería un período de curación superior a los 30 días. Luego de recibir asistencia, el paciente fue dado de alta médica.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron al domicilio de la víctima, donde entrevistaron a su madre. La mujer manifestó que su hijo había estado en la vereda junto a un hombre, aunque aseguró que no había escuchado ni observado ninguna situación extraña.

Tras tomar conocimiento del episodio, el fiscal de turno, dispuso que las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho queden a cargo de la Policía de Investigaciones de Sunchales.

Hasta el momento, no hay persona imputada ni secuestros vinculados con el episodio.