El clima en Sunchales: Pronostican tormentas para este martes y una mejora del tiempo desde el miércoles

El comienzo de noviembre estará marcado por la inestabilidad en Sunchales. Según los pronósticos meteorológicos disponibles, las condiciones podrían desmejorar durante este martes 3 de noviembre, con probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

Después de un lunes cálido, se espera que las precipitaciones ganen protagonismo durante el martes. Los distintos modelos meteorológicos coinciden en señalar una elevada probabilidad de lluvias, aunque difieren en la cantidad de agua que podría acumularse en la ciudad.

Cómo estará el tiempo en Sunchales

El pronóstico extendido para la ciudad anticipa la siguiente evolución:

Lunes 2 de noviembre: cielo mayormente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar los 30°C. Se mantiene la posibilidad de precipitaciones aisladas.

Martes 3 de noviembre: será la jornada de mayor inestabilidad, con probabilidad elevada de lluvias y tormentas. Las temperaturas podrían ubicarse entre los 17°C de mínima y los 24 a 26°C de máxima.

Miércoles 4 de noviembre: se espera una mejora gradual, con disminución de la probabilidad de lluvias y un leve descenso de la temperatura. La máxima rondaría los 25 o 26 °C.

Jueves 5 de noviembre: las previsiones indican condiciones más estables, con cielo despejado y temperaturas máximas cercanas a los 28 °C.

Las previsiones pueden modificarse a medida que se actualizan los modelos meteorológicos, especialmente cuando se trata de tormentas localizadas.