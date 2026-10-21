Sunchales y la región, bajo alerta por fuertes tormentas: Cómo seguirá el tiempo

El tiempo cambiará en Sunchales y la región durante este jueves 22 de octubre, con la llegada de lluvias y tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte e incluso severa en algunos sectores de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por tormentas para la provincia, en una jornada que estará marcada por la inestabilidad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos este miércoles, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En algunas áreas bajo advertencia, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El panorama requiere atención, especialmente ante la posibilidad de que las precipitaciones se concentren en períodos breves y generen complicaciones en calles, caminos y sectores con dificultades de escurrimiento.

¿Qué nivel de alerta rige para la región?

El SMN utiliza un sistema de alertas por colores para comunicar la peligrosidad de los fenómenos meteorológicos. El nivel naranja indica que se esperan fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Sin embargo, las advertencias pueden variar entre departamentos y franjas horarias. La información publicada el miércoles ubicaba al departamento Castellanos, donde se encuentra Sunchales, bajo alerta amarilla para este jueves. En cambio, el nivel naranja fue informado para sectores del sur santafesino durante la tarde.

Por ese motivo, es importante consultar el mapa oficial del SMN para conocer el nivel vigente en cada localidad y sus eventuales actualizaciones.

Las recomendaciones ante tormentas fuertes incluyen evitar circular durante los episodios más intensos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y mantenerse alejados de puertas y ventanas durante las tormentas.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

La inestabilidad no se limitaría al jueves. Un informe de vigilancia meteorológica del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMC-SAT), difundido el 21 de octubre, anticipó lluvias y tormentas desde las primeras horas de la jornada, con posibilidad de que las condiciones adversas se prolonguen en distintas zonas de Santa Fe.

Viernes 23: podrían continuar las precipitaciones y las tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios. Se espera además un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur y un descenso gradual de las temperaturas.

Sábado 24: persistiría la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en la región. Las condiciones podrían alternar entre períodos de inestabilidad y mejoramientos temporarios, con temperaturas más bajas que las registradas antes del cambio de tiempo.

Domingo 25: el panorama seguirá sujeto a la evolución del sistema de inestabilidad. Será importante revisar las actualizaciones de los pronósticos, ya que la distribución y la intensidad de las precipitaciones pueden variar de una localidad a otra.

Estas previsiones pueden modificarse con las nuevas actualizaciones meteorológicas, por lo que conviene seguir los avisos oficiales antes de planificar actividades al aire libre o desplazamientos por rutas.

Dónde consultar las actualizaciones

El Servicio Meteorológico Nacional publica el pronóstico por localidad y las alertas vigentes en sus canales oficiales:

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda prestar especial atención a las actualizaciones del organismo durante la jornada del jueves.