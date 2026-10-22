Hasta el 4 de noviembre los italianos en Argentina pueden inscribirse para elegir los “Com.It.Es”

Filippo Romano pidió por la democracia y la ciudadanía, en su paso por la BCSF.

El diplomático enfatizó el calendario electoral de la colectividad italiana, recordando que Argentina alberga a la comunidad italiana más numerosa del mundo fuera de su país, con más de un millón de ciudadanos registrados oficialmente, de los cuales casi 185.000 residen en la jurisdicción consular de Rosario.