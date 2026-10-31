Para cuidar la autopista Rosario-Santa Fe, Provincia instaló una balanza que pesa y multa el sobrepeso de los camiones, sin detenerlos

Se trata de la primera balanza dinámica punitiva de Argentina: pesa los camiones mientras circulan y, si detecta sobrecarga, emite la multa de manera automática, sin necesidad de detenerlos.

La balanza está ubicada en el kilómetro 7 de la AP01, mano hacia Santa Fe, y controla los tres carriles a alta velocidad. El equipo se colocó durante la obra de los primeros 16 kilómetros del tercer carril, entre Rosario y San Lorenzo.

Juan Pablo Trevisan, subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, explicó que “el camión pasa sin frenar. La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”.

Además, el funcionario precisó la diferencia con otros sistemas. “Los pórticos de pesaje que hay en Argentina necesitan detener el camión y chequear el peso con una balanza estática, dan el aviso pero no multan. Esta balanza en cambio no interrumpe el tránsito: pesa y multa al instante”.

La tecnología es de origen italiano y fue homologada en la Argentina por un laboratorio privado de Villa Constitución, certificado por Nación. “Ya está homologada y posee certificación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) 134 10 F, por eso en 15 días empezamos a multar”, remarcó Trevisan.

Más equipos para la Autopista

Junto con el pórtico, la Administración de la Autopista incorporó siete móviles de asistencia a usuarios y equipamiento propio para el mantenimiento de la traza: dos camiones, un carretón y una retropala, que permiten atender las reparaciones de manera diaria.

Al mismo tiempo, los equipos móviles de Control de Cargas de la DPV recorren todos los días las rutas provinciales para realizar controles de peso. Con estas herramientas, el Gobierno Provincial refuerza una política integral para proteger la infraestructura vial y extender la vida útil de cada obra que ejecuta en el territorio santafesino.