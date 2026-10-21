A mediados de septiembre, caducó la vigencia de descuentos en haberes de jubilados de la provincia de Santa Fe surgidos de la Ley 14.283 que declaró la emergencia del sistema previsional por dos años. De esta manera, a 45.240 beneficiarios del sistema se les dejó de descontar el llamado "aporte solidario".
Cesó el descuento de aporte solidario a más de 45 mil pasivos provinciales en Santa Fe
En septiembre, el descuento de "aporte solidario" fue parcial ya que la norma perdió vigencia el 15 de septiembre. Con los haberes de octubre, que la Caja abonará en la primera semana de noviembre, cesará todo el descuento y eso implicará una mejora en el haber.
Fue el artículo 2 de la Ley 14.283 el que dispuso que los pasivos deban realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben. Ese aporte era móvil y progresivo. Fue del 2% sobre todos los beneficios cuyo importe resultara superior a tres y hasta cinco jubilaciones mínimas. Del 3% para ingresos entre cinco y ocho jubilaciones mínimas; 4% cuando percibieran entre ocho y once mínimas.
En tanto, el aporte fue del 5% cinco por ciento para ingresos de entre once y catorce mínimas y del 6% para aquellos que cobran arriba de catorce mínimas. En cambio, aquellos que tenían haberes de hasta tres mínimas no realizaron aportes.
En septiembre, la jubilación mínima fue de $654.881 según informa la Caja de Jubilaciones en su página web. Es decir que los descuentos empezaron a partir de haberes superiores a $1.962.000 en ese mes, el último de aplicación de la emergencia.
La ley de emergencia también obligó a un aporte solidario del 2,77% mensual, pero durante 36 meses a las autoridades de los tres poderes y del Ministerio Público. Este artículo caducará en septiembre del año venidero.
"A dos años de la reforma previsional, la Caja provincial logró reducir su déficit mensual del 28,75% en julio de 2024 al 11,91% en agosto de 2026" escribió en X el secretario de Previsión Social, Jorge Boasso. El funcionario agregó que "la medida fue imprescindible, ya que evitó que el rojo anual superara el billón de pesos y lo contuvo en torno a los $420.000 millones".
Boasso no dejó de señalar que "la aplicación del nuevo esquema lidia con frenos judiciales iniciados por unos 60 beneficiarios para sortear el tope de haberes máximos —definido en 20 jubilaciones mínimas—, cuya resolución final quedará en manos de la Corte Suprema provincial".
Acotó que "en paralelo, la Provincia suspendió los aportes solidarios que pagaban los jubilados de ingresos más altos", esto es 45.240. La norma, por otra parte, dispuso mayores aportes a activos y otros cambios en el otorgamiento de beneficios, medidas que siguen vigentes.
El secretario de Seguridad Social aclaró que "por otro lado, persiste el reclamo a la Anses por una deuda histórica que supera el billón de pesos acumulada desde 2020. Tras el incumplimiento del Gobierno nacional de un acuerdo de pagos firmado en abril, Santa Fe planea compensar esos saldos descontando dinero de los adelantos de coparticipación que recibe".
En abril de 2026, la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro y el Ministerio de Capital Humano de la cual depende ANSES, alcanzaron un acuerdo por el cual Nación se comprometió a transferir $120.000 millones en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones. Estos desembolsos operarían formalmente como "pagos a cuenta" de la corriente previsional del año mientras continúan las auditorías de los números técnicos de la Caja.
La Nación transfirió solo la primera cuota. En el medio, Santa Fe tuvo un adelanto de coparticipación de $400 mil millones.
En tanto, ayer el gobierno dictó y publicó un decreto ampliando partidas que impacta directamente sobre las cuentas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Lo hizo en el marco de la ejecución de la Ley de Presupuesto Nº 14424.
Allí se incrementan tanto los recursos calculados como las erogaciones de la Caja por la suma de $235.725.254.000 con recursos generados o disponibles por el propio organismo previsional o reasignaciones dentro del esquema provincial para atender la demanda financiera corriente.
Beneficiarios
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe desembolsó en septiembre último $ 224.048.908.909 para el pago a los 106.124 beneficiarios del sistema. De ellos, 81.816 son jubilados y 24.308 son pensionados.
El sector docente con 42.705 beneficiarios es quien mayor número de pasivos tiene. Le siguen la Administración Central con 22.988 y la Policía con 16.429.
En la otra punta, la Caja de Previsión Social tiene 117 beneficiarios; Tribunal de Cuentas, 205 y Aguas Santafesinas con 400 son los sectores con menor número de pasivos.
El otro dato que publica la Caja en su página oficial es que apenas el 1,68% de los pasivos santafesinos tiene como ingreso el haber mínimo. Son 1010 jubilados y 769 pensionados.