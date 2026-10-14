Verano 2027: Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones internacionales a Brasil y el Caribe

Son ocho vuelos, operados por Andes Líneas Aéreas y comercializados por Multitravel, a Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita.
ProvinciaHace 17 horas Gobierno de la provincia de Santa Fe

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En el Aeropuerto de Sauce Viejo, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, presentó la nueva oferta de conectividad internacional para el verano 2027, que contempla ocho salidas operadas por Andes Líneas Aéreas y comercializadas por Multitravel: cuatro desde la terminal de Sauce Viejo y cuatro desde el Aeropuerto Internacional de Rosario.

La propuesta incluirá servicios directos hacia Florianópolis y Cabo Frío, y conexiones hacia Isla Margarita con escalas técnicas sin cambio de avión, permitiendo a los pasajeros realizar los controles migratorios y aduaneros en las terminales santafesinas. La operación se llevará adelante con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 140 y 180 pasajeros.

Durante la presentación, Puccini destacó la articulación público–privada, que posibilitó que la aerolínea Andes pueda operar en Sauce Viejo y en Aeropuerto Internacional de Rosario, porque “más allá de la frecuencia, es una buena noticia que las empresas puedan animarse y conocer esta plaza”, y recordó el éxito de los vuelos a Brasil, que “tuvieron que ampliar frecuencias”.

Los vuelos tendrán una frecuencia mensual, desde el 1 de enero, desde el Aeropuerto de Sauce Viajo y desde el Aeropuerto de Rosario, a Isla Margarita y a Florianópolis y Cabo Fríos.

Estuvieron presentes el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González.

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