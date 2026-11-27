Es ley la prohibición de apuestas online para menores y de publicidad en la ropa deportiva
El Senado convirtió en ley el proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, que prohibe a los menores jugar en las plataformas online, y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.
Bajo una fuerte presión de la Iglesia, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad el proyecto que apunta contra los casinos virtuales a los que recurren los jóvenes y endeudan a sus familias.
El peronismo y La Libertad Avanza (LLA) acordaron avanzar con la sanción de la iniciativa, que permanecía frenada desde hacía dos años y estaba a punto de perder estado parlamentario.
El proyecto se destrabó luego de una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa que busca dar respuesta a una problemática que afecta a miles de familias.
El Gobierno pretendía aprobar el texto con modificaciones orientadas a combatir el juego ilegal, pero rechaza las fuertes restricciones a la publicidad.
Una postura que también sostienen la AFA y distintos clubes deportivos, que reciben importantes aportes económicos de las empresas del sector.
Sin embargo, no solo el peronismo -que no había impulsado la aprobación del proyecto durante 2025, cuando era mayoría- y los bloques aliados de La Libertad Avanza respaldaban la iniciativa. También se sumaron algunos legisladores libertarios, como Agustín Coto y Luis Juez.
El eje central del proyecto es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.
La iniciativa también prohíbe promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.
Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.
La restricción se amplía a los medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro medio de comunicación existente o que pueda surgir en el futuro y que, como consecuencia de los avances tecnológicos, pueda utilizarse con los mismos fines.
La publicidad solamente estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.
Además, el proyecto establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.
Los 8 cambios clave de la ley
1. Se prohíbe la publicidad de apuestas online en medios, redes y eventos deportivos
Uno de los cambios centrales es la prohibición de publicitar plataformas de apuestas en televisión, radio y redes sociales. La restricción también alcanza a los patrocinios deportivos y a las acciones promocionales en estadios, festivales y otros eventos.
Las empresas tampoco podrán contratar influencers, celebridades o figuras públicas para promocionar sus servicios, ni utilizar publicidad no tradicional (PNT).
La prohibición incluye la presencia de marcas de apuestas en la indumentaria de los equipos deportivos. La excepción contempla los anuncios dentro de salas y agencias de juego habilitadas, que deberán incluir advertencias obligatorias.
2. Las plataformas deberán implementar reconocimiento facial
La nueva ley establece controles de identidad y edad mediante reconocimiento facial, conectado al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La verificación no se realizará solamente al momento de crear una cuenta. Las plataformas deberán repetir el procedimiento:
Cuando el usuario se registre.
Cada vez que inicie sesión.
Cuando solicite retirar dinero.
La obligación también alcanzará a las billeteras virtuales que intervengan en las operaciones de pago, con el objetivo de impedir que los menores accedan a los servicios de apuestas.
3. Se eliminan los bonos de bienvenida y los premios por fidelidad
Las plataformas de apuestas ya no podrán ofrecer incentivos comerciales destinados a captar nuevos usuarios o estimular la continuidad del juego.
La prohibición incluye:
Bonificaciones de bienvenida.
Premios por fidelidad.
Sistemas de puntos.
Recompensas y beneficios asociados a la actividad de apostar.
La medida busca limitar los mecanismos promocionales que pueden incentivar conductas de juego compulsivo.
4. Se crea un Registro Nacional de Autoexclusión
La normativa establece la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión que permitirá unificar los registros provinciales existentes.
Cualquier persona podrá solicitar voluntariamente su incorporación para quedar bloqueada del acceso a las plataformas de apuestas habilitadas.
Además, la ley contempla que los familiares de una persona con problemas de ludopatía puedan solicitar su inclusión. Si la plataforma o el procedimiento correspondiente rechaza inicialmente el pedido, podrá intervenir la Justicia.
5. Se restringen los medios de pago para apostar
La ley establece nuevas condiciones para depositar dinero en las plataformas de apuestas.
A partir de la reglamentación, solamente se podrán utilizar:
Tarjetas de débito.
Billeteras virtuales con saldo disponible en cuenta.
Quedarán prohibidas las tarjetas de crédito y los medios de pago vinculados a cuentas de ANSES u otras prestaciones sociales.
Además, se establecerán límites diarios para las operaciones, equivalentes a los permitidos para las extracciones de dinero en cajeros automáticos.
6. Las plataformas deberán informar riesgos y controlar el tiempo de juego
La normativa incorpora nuevas obligaciones para las empresas que administran sitios y aplicaciones de apuestas.
Entre ellas, deberán informar de manera clara las probabilidades de ganar, mostrar advertencias sanitarias y comunicar a los usuarios cuánto tiempo llevan jugando.
También tendrán que impedir el acceso de las personas inscriptas en el Registro Nacional de Autoexclusión.
De esta manera, las plataformas deberán incorporar herramientas de información y prevención, además de los controles de identidad y edad.
7. Habrá campañas de prevención de la ludopatía en las escuelas
La ley también contempla acciones de prevención en el ámbito educativo.
El Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo Federal de Educación, deberá incorporar jornadas de concientización sobre los riesgos de las apuestas y la ludopatía en establecimientos de nivel primario, secundario y terciario.
La iniciativa incluye la capacitación de docentes y la habilitación de una línea telefónica gratuita de orientación para quienes necesiten información o asistencia.
8. Se endurecen las multas y las penas por juego ilegal
El último eje establece sanciones económicas y penales más severas para quienes incumplan las disposiciones.
Las multas podrán ir de 500 a 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Cuando las infracciones involucren a menores de edad, las sanciones económicas se incrementarán un 50%.
Además, se elevarán las penas por explotación de juegos de azar sin autorización, que pasarán de un mínimo de tres a un máximo de ocho años de prisión. La normativa también incorpora como delito la defraudación a menores mediante medios electrónicos.
Cuándo comenzarán a regir los cambios de la ley contra la ludopatía infantil
Con la aprobación unánime de los 72 senadores presentes, la ley quedó sancionada y ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno tendrá 120 días para establecer los mecanismos necesarios para su aplicación. Ese proceso deberá precisar cómo se implementarán los controles de identidad, las restricciones publicitarias, los límites a los medios de pago y las herramientas de prevención.
En paralelo, el Senado aprobó otro proyecto impulsado por Patricia Bullrich para combatir las apuestas ilegales, que propone agilizar el bloqueo de sitios clandestinos y habilitar al ENACOM a ordenar su baja en menos de 24 horas, sin una orden judicial previa.
Sin embargo, se trata de una iniciativa diferente: fue aprobada con 71 votos y todavía deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. La ley de prevención de la ludopatía infantil y regulación de las apuestas online, en cambio, ya cuenta con sanción del Senado y de la Cámara de Diputados.