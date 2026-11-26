En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales, desarrollada durante la mañana de este jueves 26 de noviembre, se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal que establece regulaciones relativas al expendio de medicamentos en establecimientos comerciales.

La iniciativa busca reforzar los controles sobre la comercialización de medicamentos en comercios que no se encuentran habilitados para esa actividad, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial Nº 2.287, que regula el expendio de medicamentos en el territorio santafesino.

El proyecto surgió a partir de una preocupación planteada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe y profesionales de Sunchales, ante la comercialización de medicamentos en establecimientos no autorizados, como kioscos, maxikioscos y otros comercios.

Multas y posibles clausuras

Entre sus principales disposiciones, la ordenanza considera falta municipal la oferta, exhibición, comercialización, venta, expendio, suministro o entrega al público de medicamentos, drogas o preparados farmacéuticos en establecimientos comerciales cuando dicha actividad se encuentre prohibida o restringida por la normativa provincial vigente.

Para estas infracciones se establece un régimen de sanciones económicas que contempla multas de entre 20 y 500 Unidades de Cuenta Municipal (UCM). En caso de reincidencia, la sanción podrá duplicarse y podrá disponerse la clausura del establecimiento por un período de entre tres y diez días.

La actuación municipal podrá iniciarse mediante controles ordinarios, denuncias o comunicaciones recibidas. Cuando se detecte una posible infracción, el Municipio deberá ponerla en conocimiento de la autoridad sanitaria provincial competente, remitiendo los antecedentes disponibles para que intervenga dentro de sus atribuciones.

Asimismo, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a articular con el Colegio de Farmacéuticos y la autoridad sanitaria provincial acciones de información, prevención y comunicación vinculadas con la comercialización irregular de medicamentos.

Los argumentos de los ediles

El concejal oficialista José Delmastro fue el encargado de fundamentar inicialmente la iniciativa, señalando que el proyecto responde a una preocupación expresada por los farmacéuticos locales ante la venta de medicamentos en establecimientos que no están autorizados.

Por su parte, Juan Astor contextualizó la propuesta en el escenario generado por las disposiciones de desregulación de la actividad a nivel nacional y su relación con la legislación provincial.

El edil advirtió sobre los riesgos que implica la comercialización de medicamentos en comercios que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes. Mencionó especialmente productos de venta libre, como paracetamol e ibuprofeno, y remarcó que, aunque no requieren receta médica, no son inocuos y necesitan condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación y expendio.

El concejal del bloque Ahora Sunchales sostuvo que las farmacias son los establecimientos apropiados para la comercialización de estos productos, debido a los controles que reciben y a la presencia de profesionales farmacéuticos capacitados para asesorar a la población.

También hizo referencia a la organización de los turnos de las farmacias, que garantiza la disponibilidad de medicamentos para los vecinos.

A su turno, el concejal Fernando Cattaneo realizó una serie de consideraciones sobre el marco normativo que respalda la ordenanza. Recordó que la Ley Provincial Nº 2.287, vigente desde 1932, establece condiciones específicas para la comercialización de medicamentos y que las competencias vinculadas con el control sanitario y el ejercicio profesional corresponden a las jurisdicciones provinciales.

El edil justicialista también mencionó antecedentes judiciales vinculados al DNU 70/2023 y señaló que en abril de 2025 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto y suspendió artículos relacionados con la habilitación del expendio de medicamentos fuera de las farmacias.

En ese sentido, aclaró que la condición de venta libre de un medicamento significa que no requiere receta médica, pero no implica que pueda comercializarse en cualquier establecimiento.

Finalmente, destacó que la legislación provincial establece una cadena de comercialización integrada por laboratorios, droguerías y farmacias habilitadas, además de exigir la dirección técnica de un profesional farmacéutico y condiciones específicas para garantizar la calidad y conservación de los productos.

El concejal remarcó que la nueva normativa permitirá complementar los controles provinciales mediante la intervención de las áreas municipales de inspección, sin que ello implique una persecución contra los comerciantes ni una restricción a la libertad de comercio, sino una medida orientada a proteger la salud pública.