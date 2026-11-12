El Ejecutivo presentó un proyecto para prohibir la actividad de lavacoches en la vía pública de Sunchales

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En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales desarrollada en la mañana de este jueves 12, el Departamento Ejecutivo Municipal, presentó aun proyecto de ordenanza que propone establecer la prohibición de la actividad de lavacoches en los espacios públicos de Sunchales. La iniciativa plantea impedir tanto la oferta como la prestación de servicios de lavado, limpieza y cuidado de vehículos, además de la reserva de espacios físicos destinados al estacionamiento. La restricción alcanzaría a automóviles estacionados o en movimiento y comprendería tanto las actividades gratuitas como aquellas que se desarrollen a cambio de una retribución económica.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la propuesta apunta a establecer un marco normativo local que permita ordenar el uso del espacio público, fortalecer la convivencia ciudadana y prevenir situaciones de conflicto.

El Ejecutivo sostiene que la regulación resulta necesaria para adecuar la normativa municipal a las disposiciones provinciales, particularmente al Código de Convivencia de Santa Fe, cuyo artículo 66 bis contempla entre los presupuestos de configuración de una contravención la existencia de una prohibición establecida por la normativa local.

Los alcances de la prohibición

El proyecto establece en su artículo primero que quedarán prohibidas en la vía pública las siguientes actividades:

La oferta y prestación de servicios de lavado o limpieza de vehículos.

La guarda y el cuidado de automotores.

La reserva de espacios físicos destinados al estacionamiento.

Cualquier modalidad de prestación de estos servicios, independientemente de que exista o no una contraprestación económica.

Además, el artículo tercero establece que estas actividades no podrán ser autorizadas ni habilitadas bajo la figura de venta ambulante ni mediante ninguna otra modalidad administrativa que permita su desarrollo en la vía pública.

En cuanto a las consecuencias de incumplir la disposición, el segundo artículo determina que las personas que desarrollen las actividades prohibidas quedarán sujetas a las sanciones previstas en la normativa municipal vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponderles conforme a las leyes provinciales Nº 10.703, 13.744 y 14.486.

La derogación del programa de lavacoches

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la derogación expresa de la Ordenanza Nº 2501/2015, mediante la cual se había creado el Programa de Fortalecimiento Laboral y Social para Personas que Realicen Actividades de Lavacoches en Sunchales.

Aquella normativa contemplaba una vigencia de 24 meses, con posibilidad de una única prórroga por otros 12 meses. Sin embargo, pese a que el programa ya venció, todavía contiene disposiciones vinculadas al desarrollo de la actividad en la vía pública, particularmente en lo referido al uso del agua, la limpieza y la desocupación del lugar.

Según argumenta el Ejecutivo, esa situación podría generar interpretaciones contradictorias con las nuevas disposiciones del Código de Convivencia provincial, por lo que considera necesario eliminar expresamente la normativa anterior.

Los argumentos del Ejecutivo

En los fundamentos, el Departamento Ejecutivo reconoce que las actividades de lavacoches pueden estar relacionadas con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, informalidad laboral y dificultades de acceso al empleo.

No obstante, plantea la necesidad de diferenciar las problemáticas sociales que requieren respuestas integrales del Estado de aquellas conductas que pueden afectar el orden público, la convivencia ciudadana y los derechos de terceros.

El documento también hace referencia a situaciones de conflictividad vinculadas con la reserva de lugares para estacionar, el ofrecimiento de servicios sin consentimiento de los propietarios o conductores y eventuales presiones o comportamientos intimidatorios asociados a pedidos de retribuciones económicas.

En ese sentido, el Municipio sostiene que la finalidad de la propuesta no es criminalizar situaciones de pobreza, desempleo o exclusión social, sino establecer reglas de convivencia que permitan garantizar el uso equitativo de los espacios públicos.

Ahora deberá debatirse en el Concejo

El proyecto fue elevado al Concejo Municipal para su consideración. De esta manera, será el cuerpo legislativo el encargado de analizar la propuesta, que plantea un cambio en el abordaje municipal de una actividad que hasta ahora contaba con un antecedente normativo específico.