Pinotti sobre la quiebra de SanCor: “Necesitamos un inversor que rápidamente pueda poner en marcha la empresa”

Al cumplirse los 140 años de la tercera colonización de Sunchales, el intendente Pablo Pinotti reflexionó sobre la identidad de la ciudad, su desarrollo económico y los desafíos que enfrenta en un contexto particularmente complejo, atravesado por la crisis de SanCor Cooperativas Unidas Limitada y su reciente declaración de quiebra.

Pinotti reivindicó la capacidad de adaptación que caracterizó históricamente a la comunidad sunchalense, desde los primeros colonos que transformaron una zona de espinillos en tierras productivas hasta la consolidación de una economía vinculada a la actividad agropecuaria, la industria láctea, el cooperativismo y, posteriormente, los servicios.

“Imagínense encontrarse inmigrantes que llegan a un lugar de espinillos y convierten a estas 37.000 hectáreas en una zona productiva”, expresó Pinotti al describir los orígenes de Sunchales.

En ese recorrido histórico, destacó el desarrollo de la ganadería y la agricultura, el crecimiento de los tambos a principios del siglo XX y la consolidación de la cuenca lechera santafesina-cordobesa, con el surgimiento del asociativismo y la formación de SanCor como acontecimientos determinantes para la identidad local.

“Esa marca todavía persiste. Creo que a veces nos la olvidamos o no miramos y no sacamos la parte positiva de toda esa historia”, señaló.

El empleo, la principal preocupación

Al referirse a la situación económica actual, Pinotti reconoció que la crisis de SanCor representa un golpe muy fuerte para la ciudad, especialmente por las dificultades que atraviesan quienes perdieron sus puestos de trabajo o buscan reinsertarse laboralmente.

En ese sentido, mencionó la realidad que observa diariamente la Oficina de Empleo municipal, donde concurren personas con distintos niveles de formación y experiencia que encuentran serias dificultades para conseguir una oportunidad laboral.

“Hoy no se consigue trabajo, es muy complejo. Tenemos el mejor ejemplo en la Oficina de Empleo, donde van un montón de personas a buscar empleo, desde el que no tiene ningún estudio y apenas arranca a buscar un empleo hasta el que tuvo muchos años de experiencia y hoy le cuesta mucho poder insertarse”, explicó.

Frente a ese escenario, el Intendente consideró que la principal cuestión a resolver es la recuperación de la actividad económica y, fundamentalmente, del empleo.

“Necesitamos un inversor rápidamente que pueda poner en marcha la empresa, esta y las sucursales, y obviamente poder recuperar la gran cantidad de empleo que se pueda, para darle otro empujón a Sunchales, para volver a movernos y para darle otra perspectiva”, afirmó.

También puso el acento en las consecuencias sociales que genera la incertidumbre laboral, que trascienden la pérdida de ingresos y afectan directamente la vida cotidiana de las familias.

“Es una perspectiva anímica y económica: no llego a fin de mes, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la luz”, describió.

El Municipio acompañará el proceso de reactivación

Consultado sobre las críticas que recibió por una supuesta falta de pronunciamiento público frente a la crisis de SanCor, Pinotti explicó que el margen de intervención municipal es limitado, debido a que se trata de una empresa de dimensión nacional, atravesada por decisiones empresariales, laborales y judiciales que exceden las competencias locales.

“Nosotros tenemos una pequeña influencia. Estamos hablando de una economía nacional, de una empresa de características nacionales, de un conflicto vinculado a atributos nacionales y sobre todo vinculado hasta al propio trabajador. Son decisiones empresariales donde nosotros sí podemos acompañar para que las gestiones que se puedan realizar sean para mejor”, sostuvo.

El mandatario también recordó que, a diferencia de otros momentos de la historia económica argentina, actualmente no existe la posibilidad de recurrir a mecanismos de salvataje estatal como los que implementaron anteriores gobiernos.

Respecto del desenlace judicial, manifestó que la quiebra fue una resolución lamentable, aunque consideró que era necesario poner fin a una prolongada situación de incertidumbre que tenía como principales perjudicados a los trabajadores.

En ese marco, valoró que existan interesados en adquirir la empresa y destacó la posición asumida por el sindicato en defensa de la continuidad de la actividad industrial en Sunchales.

“A mí me parece que en momentos tan difíciles y tan complejos no tenemos que salir a vender humo y a generar falsas expectativas. Todo lo contrario. Tenemos que ponernos al lado de los trabajadores y darles las herramientas que nosotros podamos darle o acompañarlos”, enfatizó.

Pinotti también hizo referencia a las perspectivas de una eventual puesta en marcha de la empresa hacia fines de este año o principios del próximo, aunque reconoció que podría concretarse con una estructura de personal considerablemente menor.

“Seguramente con mucho menor personal, pero es una economía que empieza a funcionar y empieza a darle vida a nuestra ciudad”, señaló.

En cuanto al papel que deberá desempeñar el gobierno local, explicó que la intervención municipal estará centrada en facilitar las condiciones administrativas y operativas para que quienes asuman la conducción puedan avanzar con la reactivación.

Entre las tareas mencionó las habilitaciones correspondientes, las gestiones vinculadas a la marca y los procedimientos sanitarios necesarios para el funcionamiento de una industria láctea.

Asimismo, aseguró que desde el comienzo de la crisis mantuvo contacto con autoridades de la empresa, personal jerárquico y representantes sindicales, con el objetivo de ponerse a disposición y acompañar las gestiones que permitan encontrar una salida.

“Tenemos que seguir teniendo la impronta de aquellos pioneros”

Más allá de la coyuntura económica, el intendente planteó que Sunchales cuenta con antecedentes históricos y capacidades productivas que deben ser recuperados como punto de partida para proyectar el futuro.

Recordó que la ciudad atravesó otras transformaciones económicas, como las consecuencias de los cambios en la matriz productiva nacional durante la década del 90, cuando numerosas industrias comenzaron a desaparecer y el sector de servicios adquirió mayor protagonismo. Para Pinotti, esa capacidad de adaptación constituye uno de los principales activos de la comunidad.

“Siempre hemos tenido mucho potencial. Quizás nos falta un poquito más de marketing, quizás nos falta un poquito más de creernos un poco más todo lo que hicimos, todo lo que somos”, manifestó.

En esa línea, reivindicó el espíritu emprendedor de los primeros colonos que llegaron a la región y transformaron un territorio de condiciones naturales difíciles en una zona de producción, empleo y desarrollo industrial.

El mandatario también expresó su satisfacción por la celebración de los 140 años de la tercera colonización, particularmente por la convocatoria que tuvo el desfile institucional, del que participaron más de 60 instituciones de la ciudad.

“Llegamos al día del desfile y superamos las 60 instituciones que se anotaron, que se inscribieron para mostrarse con orgullo a quién pertenecían y que eran sunchalenses”, destacó.

Finalmente, Pinotti se mostró orgulloso de conducir los destinos de la ciudad en una etapa de dificultades y sostuvo que su experiencia en la gestión pública, tanto a nivel municipal como provincial, le permite afrontar escenarios complejos.

“Nosotros no vamos a salir y resolver todo de hoy para mañana, pero tenemos un diagnóstico claro de lo que está pasando y tenemos claro a dónde buscar, a dónde recurrir y cómo salir adelante”, concluyó.

Para el intendente, el desafío inmediato es acompañar la recuperación de SanCor y generar nuevas oportunidades laborales, sin perder de vista una identidad que, a lo largo de 140 años, permitió a Sunchales superar distintas crisis y reconvertirse frente a los cambios económicos del país.