LG_Daños_1650x150 px

El Municipio invirtió más de 100 millones de pesos en juegos infantiles para espacios verdes

Desde inicios de la gestión del intendente Pablo Pinotti, el Departamento Ejecutivo instaló 5 juegos infantiles en distintos espacios verdes de Sunchales.
Ciudad04/11/2026 07:55 Municipalidad de Sunchales

Torreón_SigloXIX.JPG

El objetivo general es fortalecer la infraestructura de los espacios públicos, jerarquizarlos y promover su disfrute por parte de las familias, generando más oportunidades para que niños y niñas jueguen, se diviertan y compartan momentos al aire libre.

Juego_Plaza_de_los_Niños.JPG

📍 Los juegos se instalaron en:
•    Plaza Libertad, con una inversión de $ 59,8 millones.
•    Plaza “Armada Argentina” ($ 15 millones).
•    Plaza de los Niños ($ 14 millones).
•    Plaza de ingreso al barrio Villa Autódromo ($ 7,2 millones).
•    Plazoleta “17 de septiembre” ($ 4,1 millones).

Juego_Plazoleta_17_de_septiembre.JPG

Con el objetivo de brindar mayor seguridad, los juegos instalados en Plaza Libertad, Plaza “Armada Argentina” y Plaza de los Niños cuentan además con pisos antigolpes de caucho.

Te puede interesar
Lo más visto
Roberto Omar Bernardi 2

Recordatorio Roberto Omar Bernardi

Familia Bernardi
Necrológicas Sunchales03/11/2026 00:01
"Amado hermano, hoy cumplirías 70 años, que gran festejo hubiéramos hecho 🎊, te encantaba festejar!
Hace más de 3 que te fuiste y no pudimos despedimos, pero yo sé que me acompañás en cada momento.
"Son más 3 años que, a veces,  se sienten como una eternidad y otras, como un abrir y cerrar de ojos, pero quiero que sepas que sigo adelante porque así lo querrías vos; como siempre me recuerda Nico.
Fuiste mi faro en la vida, y desde que te fuiste, a veces, mis días se apagan completamente. Te admiré, te adoro, y te tengo en mi 🩷 siempre, de todas maneras, nada es, ni será lo mismo sin vos.
A cada rato siento que tengo que contarte algo, ante cada cosa que pasa o pienso, me envuelve una veloz ráfaga con la necesidad de hablarte y contarte, o escribirte un wsp, como siempre lo hacíamos.
Fuiste el hermano más extraordinario del mundo, mi refugio blindado, cariñoso, de abrazos prolongados y sentidos, amoroso, empático, receptivo, protector,  gran motivador y.......mucho más.
Y como ser humano, el MEJORRR📣📣📣 , siempre que encuentro a alguien que te conocía, me habla muy bien de vos, te recuerda como lo que fuiste, un ser especial ¡te amo con toda el alma!
Muy prontito voy a fundar tu legado". 
TE AMO 🩷 ESTELA
Fabrina Girard imagen 2

Fabrina Girard: “Los caminos rurales tienen un abandono de muchos años y necesitamos trabajar en conjunto con el Municipio”

Jorge Tribouley
Campo03/11/2026 11:13
La flamante presidenta de la Sociedad Rural de Sunchales analizó el estado de los caminos rurales, la necesidad de mejorar los desagües ante posibles excesos hídricos y la inseguridad en el campo. Planteó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los productores, el Ejecutivo municipal y los organismos vinculados con el manejo hídrico como uno de los desafíos prioritarios de la nueva Comisión Directiva.
Boletín de noticias