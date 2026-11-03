Fabrina Girard: “Los caminos rurales tienen un abandono de muchos años y necesitamos trabajar en conjunto con el Municipio”

A mediados de septiembre, la Sociedad Rural de Sunchales renovó su comisión directiva y Fabrina Girard asumió la presidencia para el período 2026-2028. En una entrevista, la dirigente abordó las principales problemáticas que atraviesa el sector agropecuario y planteó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los productores, el Municipio y los organismos vinculados con el manejo hídrico.

Uno de los temas centrales fue el mantenimiento de los caminos rurales, un reclamo histórico de los productores de la zona. También se refirió al recambio de alcantarillas, la recuperación de los programas provinciales de mejoramiento vial, los hechos de inseguridad en establecimientos rurales y la preparación ante un eventual escenario de excesos de lluvias asociado al fenómeno de El Niño.

Girard destacó que el objetivo de la entidad no es confrontar con las autoridades, sino encontrar soluciones concretas a problemas que afectan tanto a la producción como a las familias que viven en el campo.

Caminos rurales: un reclamo histórico del sector

Durante la entrevista, la presidenta de la Sociedad Rural explicó que el estado de los caminos rurales responde a una problemática acumulada durante años y que las últimas lluvias dejaron en evidencia las dificultades de infraestructura existentes.

“Esto viene, como bien planteaste, de un problema muy viejo y de muchos años”, señaló. Como ejemplo, mencionó la presencia de árboles en las cunetas, que reflejan la falta de mantenimiento prolongado y el deterioro de los caminos.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales pedidos de la entidad es garantizar el mantenimiento de las vías más importantes, especialmente para asegurar la circulación después de las precipitaciones.

La situación no afecta solamente a la actividad agropecuaria. En la zona rural existen tambos, establecimientos productivos y familias que viven de manera permanente, además de escuelas rurales cuyos docentes necesitan caminos transitables para llegar a sus lugares de trabajo.

“Nosotros lo que siempre reclamamos, en el buen sentido, es el mantenimiento de las vías principales, que después de una lluvia todos puedan entrar y salir”, explicó la productora agropecuaria.

La dirigente sostuvo que el problema no se limita al paso de la maquinaria. También resulta necesario limpiar las cunetas, garantizar el escurrimiento del agua y reemplazar las alcantarillas que ya no cumplen adecuadamente su función.

El recambio de alcantarillas y el diálogo con el municipio

En octubre, representantes de la Sociedad Rural mantuvieron una reunión con funcionarios municipales para abordar estas cuestiones y avanzar en posibles soluciones.

Según detalló Girard, desde mayo se viene cumpliendo un compromiso para realizar el recambio de dos alcantarillas por mes. Si bien indicó que todavía existe una cantidad importante de estructuras que necesitan ser reemplazadas, valoró el avance como una señal de respuesta por parte de la gestión municipal. “Hay 600 alcantarillas para cambiar, pero es un gesto, por algo se empieza”, expresó.

La presidenta aclaró que el recambio de estas estructuras requiere trabajos importantes, ya que implica retirar los tubos existentes, colocar los nuevos y reconstruir correctamente el sector intervenido. Por ese motivo, consideró necesario evitar las soluciones provisorias que pueden resolver una urgencia, pero no garantizan una reparación duradera.

En cuanto a la relación con el Ejecutivo municipal, destacó la predisposición al diálogo y reconoció las limitaciones de recursos y maquinaria que afronta el municipio. Sin embargo, planteó que los tiempos de la gestión pública no siempre coinciden con las necesidades del productor, especialmente cuando se presentan situaciones de emergencia. “Los tiempos del productor no son los mismos que los tiempos de la gestión”, señaló.

En esa línea, sostuvo que existe disposición de los productores para colaborar en determinadas tareas, como la limpieza o el zanjeo de caminos, siempre que haya coordinación e indicaciones técnicas adecuadas.

Una propuesta para organizar las prioridades

Fabrina Girard también se refirió a la extensión de la zona rural y a la necesidad de establecer un esquema de trabajo que permita organizar las intervenciones.

La propuesta de la Sociedad Rural consiste en priorizar los caminos principales y avanzar por sectores, evitando que algunas zonas queden relegadas sistemáticamente frente a otras.

Según explicó, en una gestión anterior había funcionado una Comisión de Caminos que dividía el área rural en cuatro sectores y permitía ordenar los reclamos. Actualmente, los productores mantienen contacto con referentes municipales para informar sobre las necesidades de cada lugar y aportar las coordenadas de los sectores que requieren intervención.

La dirigente consideró que una planificación de este tipo permitiría aprovechar mejor los recursos disponibles y dar mayor previsibilidad a las tareas. “Lo que planteamos era trabajar primero en un sector y después, al terminar la recorrida, arrancar por el otro”, explicó.

En relación con la posibilidad de conformar consorcios camineros, Girard señaló que la alternativa fue analizada, aunque consideró que la creación de una mesa de trabajo entre los distintos actores podría acercar posiciones y facilitar acuerdos.

La iniciativa de una Comisión de Asuntos Rurales aparece, en ese contexto, como una oportunidad para reunir a productores, municipio y otros organismos vinculados con la problemática. “Creo que esa mesa va a acercar bastante las posturas”, afirmó, al tiempo que remarcó la importancia de que cada sector pueda plantear sus responsabilidades, posibilidades y limitaciones.

Caminos de la Productividad: el pedido para recuperar el programa

Otro de los puntos abordados fue la continuidad de los programas provinciales destinados a mejorar la infraestructura vial rural.

La máxima autoridad de la entidad ruralista recordó que el plan anteriormente conocido como Caminos de la Ruralidad pasó a denominarse Caminos de la Productividad y que en Sunchales se habían proyectado varias trazas, priorizando las zonas con mayor presencia de tambos y escuelas rurales.

Sin embargo, indicó que solamente se concretó una de las intervenciones previstas y que la continuidad del programa quedó interrumpida tras el cambio de gobierno.

La dirigente señaló que la entidad viene insistiendo para que se retome la iniciativa, debido a la importancia del ripio para mejorar la transitabilidad en sectores estratégicos.

También mencionó las gestiones vinculadas con la reposición de ripio en rutas provinciales, una tarea que requiere coordinación con las autoridades correspondientes.

Para la Sociedad Rural, recuperar estos programas permitiría avanzar en soluciones de mayor alcance, complementando el mantenimiento habitual de los caminos de tierra.

La preocupación por el fenómeno de El Niño

La preparación ante un posible escenario de excesos hídricos fue otro de los ejes de la entrevista.

La productora sostuvo que las lluvias recientes dejaron al descubierto problemas preexistentes, como cunetas obstruidas, alcantarillas tapadas y accesos que dificultan el escurrimiento del agua. “Esto no es que ahora se empezaron a quejar los productores. Es de mucho tiempo hacia atrás”, afirmó.

La dirigente advirtió que, cuando el agua no encuentra una vía adecuada para circular, termina avanzando sobre los caminos y provocando daños que pueden agravarse con precipitaciones intensas.

Por ese motivo, la Sociedad Rural participó de reuniones con representantes de Defensa Civil, Bomberos, el Municipio y el Comité de Cuenca, en las que se analizaron protocolos de actuación y medidas preventivas. Girard señaló que algunas de las pautas inicialmente planteadas debieron discutirse porque no contemplaban suficientemente las particularidades de la actividad agropecuaria de la zona.

En ese sentido, explicó que la producción lechera requiere una logística diaria: la leche debe retirarse de los establecimientos y conservarse en frío, por lo que no resulta viable sostener durante períodos prolongados un esquema de recolección que no contemple las capacidades de almacenamiento de cada tambo.

También advirtió sobre las consecuencias que una inundación puede tener en los cultivos y en los animales, que necesitan disponer de alimento y espacios adecuados para permanecer fuera del agua. “Los productores nos preparamos todos en lo que más podemos, porque somos los que sabemos todo lo que puede conllevar esto”, expresó.

La presidenta consideró que la prevención debe incluir no solamente las tareas dentro de los establecimientos, sino también la limpieza de canales, el mantenimiento de los desagües y la coordinación en el manejo de las compuertas.

Tras las reuniones mantenidas, destacó que se pudieron distribuir tareas entre los distintos actores y avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto.

Seguridad rural: robos, faena de animales y cazadores

La inseguridad en el ámbito rural constituye otra de las preocupaciones de la entidad.

Fabrina Girard describió diferentes situaciones que afectan a los productores, desde el robo de elementos de trabajo hasta la sustracción y faena de animales en los propios establecimientos. Entre los elementos robados mencionó bombas, boyeros solares, lactómetros y medicamentos.

A estos hechos se suman los daños que pueden provocar los cazadores que ingresan a los campos con perros. Según explicó, la persecución de animales silvestres puede alterar al ganado y ocasionar lesiones, trastornos y hasta la muerte de ejemplares.

Frente a este panorama, la Sociedad Rural mantuvo una reunión con el fiscal y busca avanzar en nuevos encuentros con productores que hayan sufrido hechos delictivos.

Uno de los principales obstáculos identificados es la falta de denuncias. Girard explicó que muchos productores no formalizan los hechos por cuestiones de tiempo, dificultades para trasladarse o desconocimiento de los mecanismos disponibles.

En ese sentido, destacó que desde la Fiscalía les informaron sobre la posibilidad de realizar denuncias a través de la página web del Ministerio Público, una herramienta que permite iniciar el trámite sin tener que concurrir personalmente.

La Sociedad Rural de Sunchales también ofrece asistencia a quienes necesiten ayuda para realizar la presentación. “Nosotros le decimos al productor: denuncien, denuncien, denuncien”, enfatizó.

La dirigente explicó que la cantidad de denuncias registradas resulta determinante para identificar las zonas con mayor incidencia delictiva y orientar los recursos de seguridad.

Según relató, durante el encuentro con el fiscal les llamó la atención comprobar que había solamente tres denuncias registradas en un año, una cifra que no reflejaba las situaciones que los productores describían informalmente.

La relación con la Provincia y las gestiones de la entidad

En el plano institucional, Girard explicó que la Sociedad Rural de Sunchales participa de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE), espacio que reúne a entidades ruralistas y permite canalizar reclamos y propuestas ante el Gobierno provincial. Indicó que las reuniones se realizan mensualmente y que existe diálogo con funcionarios provinciales y ministros para abordar cuestiones que afectan al sector.

Respecto de la relación con la administración de Maximiliano Pullaro, destacó la posibilidad de mantener encuentros con representantes del Ejecutivo, aunque señaló que los tiempos administrativos pueden extenderse más de lo esperado. Como ejemplo, mencionó un crédito para infraestructura gestionado a través de CARFE, cuya tramitación comenzó el año anterior y que todavía no se había concretado al momento de la entrevista.

La entidad proyecta destinar esos fondos a la remodelación de las oficinas y del salón de la Sociedad Rural, con mejoras en la iluminación, la estética y las condiciones generales de los espacios. Según explicó Girard, se trata de una intervención que permitiría modernizar las instalaciones y aprovechar un aporte destinado específicamente a infraestructura.

Una nueva etapa para la Sociedad Rural

Al asumir la presidencia para el período 2026-2028, Girard también se convierte en la segunda mujer que ocupa ese cargo en la historia de la institución. Durante la entrevista mencionó a Zulema Merino como la primera presidenta y señaló que la participación femenina en espacios de conducción rural fue creciendo con el tiempo. (NdR: Se mencionó la posibilidad de que Blanca Ávila también había ocupado ese cargo pero luego se corroboró que fue Secretaria).

La dirigente consideró que la incorporación de mujeres y de referentes más jóvenes contribuye a sumar nuevas perspectivas a instituciones históricamente conducidas, en su mayoría, por hombres. De cara a esta nueva etapa, planteó que uno de los principales desafíos será fortalecer la representación de los productores y construir canales de diálogo que permitan ordenar las demandas del sector.

En ese sentido, insistió en que la Sociedad Rural representa a distintas actividades, entre ellas la lechería, la agricultura, la ganadería y la apicultura, además de productores de Sunchales y de localidades de la región.

La apuesta de la nueva conducción pasa por consolidar una agenda común que permita establecer prioridades y distribuir responsabilidades entre los actores involucrados.

Para Girard, la clave estará en superar las diferencias entre organismos y avanzar hacia acuerdos concretos. Tanto en materia de caminos rurales como de seguridad y prevención hídrica, sostuvo que el trabajo coordinado puede contribuir a encontrar respuestas más efectivas para el sector productivo y para quienes viven en el campo.