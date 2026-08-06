Sociedad Rural de Sunchales pidió una reunión urgente con Pinotti por el manejo hídrico

La Sociedad Rural de Sunchales solicitó formalmente una reunión con el intendente Pablo Pinotti para expresar su preocupación por las decisiones que, según la entidad, se evalúan en materia de manejo hídrico ante los pronósticos de lluvias. La nota, fechada en julio de 2026 y recibida por la Municipalidad de Sunchales el 29 de julio, también anticipa que fue remitida copia al Concejo Municipal.

En el documento, firmado por el presidente Alexis Astesana y el secretario Víctor H. Sola, la institución manifiesta su preocupación por declaraciones realizadas por funcionarios municipales durante una reunión convocada por la Junta de Protección Civil.

Según la Sociedad Rural, en ese encuentro habría quedado planteada la intención de cerrar las compuertas ubicadas en los canales de la ciudad para favorecer el ingreso y la acumulación de agua en caso de lluvias intensas, una decisión que —afirman— dejaría al sector rural "totalmente abandonado y a merced de la naturaleza".

Reclamos por obras de mantenimiento

En la nota también se sostiene que productores rurales y miembros de la comisión directiva propusieron autorizar obras de limpieza de tuberías y recambio de caños, consideradas históricamente necesarias para mejorar el escurrimiento del agua.

Sin embargo, la entidad ruralista asegura que la respuesta del Ejecutivo fue negativa y que no se brindaron fundamentos técnicos que justificaran esa decisión. Además, cuestiona que se haya indicado que el sector rural solo será consultado cuando la situación lo requiera y no durante la planificación de las medidas preventivas.

"Se desconoce la experiencia que ha generado en ellos el tener que atravesar varias inundaciones", expresa el documento en referencia a los productores afectados por anteriores eventos climáticos.

Críticas al Manual de Protección Civil

Otro de los puntos señalados por la Sociedad Rural apunta al Manual de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo destinado a la población rural.

La institución sostiene que muchas de las medidas preventivas allí contempladas "carecen de sentido práctico y lógico", al considerar que fueron elaboradas sin consultar previamente al sector agropecuario y que desconocen el funcionamiento cotidiano de la actividad rural.

Pedido de diálogo

Finalmente, la entidad solicita una reunión "a la mayor brevedad posible" con el intendente para abordar la situación y señala que considera oportuno que el Concejo Municipal también participe del encuentro.

La nota concluye con la expectativa de obtener una respuesta favorable para abrir una instancia de diálogo sobre las políticas de manejo hídrico y prevención de inundaciones que afectan tanto al área urbana como al sector productivo del distrito.