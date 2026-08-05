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El Municipio y Lácteos Seelisberg firmaron un convenio en beneficio de las Escuelitas de Fútbol de Sunchales

A través de este acuerdo, la empresa realizará una donación mensual de dulce de leche “La Vaca Pascualita” para distribuir entre todas las Escuelitas de Fútbol, conteniendo aproximadamente 480 niños y niñas.
CiudadHace 1 día Municipalidad de Sunchales
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El Municipio local y la empresa Lácteos Seelisberg, titular de la marca “La Vaca Pascualita”, celebraron un convenio de colaboración destinado a acompañar y fortalecer el trabajo que desarrollan las escuelitas de fútbol.

Formaron parte de la rúbrica, Fernando Vaquero, socio de la empresa, y María Eugenia Gamero, Secretaria de Desarrollo Productivo y Empleo, acompañada por el referente del área municipal de deportes, Adolfo Oggero.

A través de este acuerdo, la empresa realizará una donación mensual de dulce de leche “La Vaca Pascualita”, que será distribuida entre todas las escuelitas del fútbol de la ciudad. 

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La iniciativa busca reconocer y acompañar la importante labor formativa, deportiva y social que estas instituciones llevan adelante diariamente con aproximadamente 480 niños y niñas, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje, inclusión y desarrollo comunitario.

Desde la Municipalidad se acompañará la coordinación logística y la distribución de los productos, garantizando su entrega a las instituciones beneficiarias y fortaleciendo el vínculo entre el sector público, las empresas locales y las organizaciones que trabajan en los barrios.

Este convenio representa una nueva acción de articulación y compromiso con la comunidad, poniendo en valor la responsabilidad social empresarial y el rol fundamental que cumplen las instituciones deportivas en la formación y el crecimiento de las nuevas generaciones.

La Municipalidad de Sunchales agradece a Lácteos Seelisberg y a la marca “La Vaca Pascualita” por su disposición y compromiso, y continúa promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar, la integración y el desarrollo de la comunidad.

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