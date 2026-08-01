Astor defendió la readecuación de la tasa municipal y cuestionó la falta de quórum: "No podemos seguir demorando esta decisión"

El debate por la actualización de la tasa municipal volvió a ocupar el centro de la escena política en Sunchales. Luego de que la sesión del Concejo Municipal fracasara por falta de quórum, el concejal oficialista Juan Astor defendió la necesidad de avanzar con la reforma tributaria y cuestionó que el tratamiento del proyecto continúe postergándose.

El edil del bloque "Ahora Sunchales" señaló que el Municipio atraviesa una situación financiera compleja que ya comenzó a impactar en la administración local y advirtió que la demora en adoptar una decisión puede comprometer la continuidad de algunos servicios.

"Lo más importante no somos los concejales, sino los vecinos que demandan servicios públicos de calidad", afirmó.

Un debate que lleva meses

El edil explicó que la discusión sobre la reforma tributaria comenzó formalmente en octubre de 2024 con la presentación del proyecto junto al Presupuesto 2025 y que, tras ser rechazado, el trabajo continuó en una comisión integrada por concejales, funcionarios del Ejecutivo y asesores.

Según indicó, durante los últimos meses se avanzó en el análisis técnico de la ordenanza y se detectaron problemas estructurales en el sistema tributario local, especialmente en la financiación de los servicios municipales.

Astor sostuvo que actualmente gran parte del costo de servicios como la recolección de residuos, el alumbrado público y el mantenimiento urbano es cubierto con recursos provenientes de otras fuentes de ingresos, lo que consideró un esquema "insostenible".

La urgencia del tratamiento

Uno de los principales argumentos del oficialismo para presentar dictamen en la sesión del jueves 30 de julio fue la necesidad de actualizar el régimen antes de la emisión de las próximas boletas de tasas.

El concejal explicó que durante julio únicamente se imprimió una cuota mensual y no el trimestre completo justamente porque el Ejecutivo esperaba una definición del Concejo.

Según afirmó, el Municipio enfrenta un creciente desfasaje entre lo que recauda por la tasa y el costo efectivo de los servicios.

En ese sentido, señaló que la propuesta oficial pretende llevar la recaudación mensual de alrededor de 170 millones de pesos a aproximadamente 330 millones, con el objetivo de reducir subsidios internos y otorgar sustentabilidad al sistema.

El concejal sostuvo que la propuesta del Departamento Ejecutivo representa una primera etapa de una reforma tributaria de carácter "de emergencia" y que no es inflexible instando al resto de los concejales a plantear públicamente alternativas concretas respecto del porcentaje de aumento que consideran adecuado para avanzar en la negociación. Explicó que el incremento proyectado elevaría la recaudación mensual a unos 330 millones de pesos, frente a una estimación inicial de entre 150 y 180 millones.

"No es un impuesto"

El edil oficialista insistió en diferenciar la tasa municipal de un impuesto."Una tasa es la contraprestación por un servicio. Si la tarifa no cubre el costo del servicio, termina financiándose con otros recursos", sostuvo.

También aseguró que el impacto promedio de la modificación rondaría los 17.000 pesos por contribuyente, aunque aclaró que existen diferencias según cada inmueble.

Asimismo, remarcó que la discusión debería centrarse en los números y no en las disputas políticas.

Ajustes y advertencias

Durante la entrevista, el concejal reveló que el Ejecutivo ya comenzó a implementar medidas de ajuste para afrontar la situación financiera.

Entre ellas mencionó la suspensión de horas extras, el congelamiento de incorporaciones de personal, la postergación de algunos eventos previstos y la reducción de gastos considerados no esenciales.

Además, advirtió que algunos funcionarios podrían no percibir sus salarios con normalidad durante el próximo mes, aunque aseguró que está garantizado el pago a los trabajadores municipales encargados de los servicios esenciales.

Cruces políticos

Juan Astor también respondió a las críticas de la oposición respecto de supuestos cambios permanentes en la postura del oficialismo durante la negociación. Reconoció que, antes de la sesión frustrada, intentó acercar una propuesta intermedia para alcanzar un acuerdo, aunque finalmente no obtuvo respaldo y el bloque decidió sostener el proyecto original.

Consultado sobre las declaraciones del presidente del Concejo y sobre el clima de tensión política, confirmó que luego de la sesión fallida se produjo un fuerte intercambio verbal entre concejales, aunque evitó profundizar la polémica. "Ahora hay que dejar atrás lo que pasó esta semana y volver a trabajar. El Concejo es un cuerpo colegiado y necesita diálogo", expresó.

Comparación con otras ciudades

Como parte de sus argumentos, Astor sostuvo que la tasa municipal de Sunchales continúa por debajo de la que pagan vecinos de otras localidades de la región, como Rafaela y Esperanza, y consideró que todos los municipios deberán revisar sus estructuras tarifarias ante la reducción de otras fuentes de financiamiento.

Finalmente, insistió en que la actualización constituye una primera etapa de una reforma tributaria más amplia y pidió que el debate se retome cuanto antes para garantizar los recursos necesarios para sostener y mejorar los servicios públicos.