Detuvieron a un hombre horas después de recuperar la libertad: Lo acusan por una serie de robos en Sunchales

Un hombre fue detenido este viernes en Sunchales, acusado de haber cometido una serie de robos registrados durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. La investigación permitió esclarecer dos hechos ocurridos en barrio Colón y recuperar además una bicicleta que había sido sustraída del Hospital "Dr. Almicar Gorosito".

Uno de los ilícitos ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Silvestre Begnis al 1600. Allí, el delincuente habría ingresado tras saltar un tapial de aproximadamente 1,80 metros de altura y sustrajo una garrafa de 10 kilogramos, una caja de madera con pipas, tabaco y utensilios, una pinza, una tijera, un taladro y un casco. Posteriormente, la garrafa fue encontrada del lado externo del tapial con la manguera cortada.

El segundo hecho tuvo lugar en una propiedad de calle Tucumán al 1500. Gracias a las cámaras de seguridad, se observó a un hombre dentro del quincho de la vivienda, desde donde fueron robadas dos botellas de vino, tres latas de cerveza y una botella de fernet.

Tras las denuncias, efectivos del Comando Radioeléctrico (C.R.E.S.) y de la Comisaría Nº 3 realizaron una investigación conjunta que permitió reunir pruebas y desplegar un operativo de búsqueda. Como resultado, procedieron a la aprehensión de Luis Alejandro Z., quien tenía en su poder una pipa, un trío para pipas y una pinza, elementos que fueron reconocidos por una de las víctimas.

Durante el procedimiento también se secuestraron, en un domicilio de calle Gobernador Gálvez al 1600, una bicicleta playera marca Delma de color turquesa y una bolsa con dos botellas de vino espumante Brut Nature Salentein, una botella de Fernet Branca y tres latas de cerveza Quilmes. La bicicleta fue identificada por el damnificado, quien manifestó que le había sido sustraída del Hospital local.

Asimismo, en otra requisa realizada sobre calle Silvestre Begnis, los uniformados hallaron un casco, una caja con pipas y un taladro, objetos que también fueron vinculados a la investigación y posteriormente reconocidos por las víctimas.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, quien dispuso la notificación de las actuaciones al imputado, la restitución de los elementos recuperados a sus propietarios y, finalmente, ordenó la detención formal del sujeto, siendo trasladado a la Alcaidía de Rafaela.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el ahora detenido había recuperado su libertad apenas un día antes, el jueves 30 de julio.