LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Detuvieron a un hombre horas después de recuperar la libertad: Lo acusan por una serie de robos en Sunchales

El sospechoso fue detenido tras una investigación conjunta de la Policía. Entre los elementos recuperados se encuentran herramientas, bebidas alcohólicas, una bicicleta sustraída del Hospital local y otros objetos reconocidos por las víctimas.
PolicialesHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Detencion 1 31-7-26

Un hombre fue detenido este viernes en Sunchales, acusado de haber cometido una serie de robos registrados durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. La investigación permitió esclarecer dos hechos ocurridos en barrio Colón y recuperar además una bicicleta que había sido sustraída del Hospital "Dr. Almicar Gorosito".

Uno de los ilícitos ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Silvestre Begnis al 1600. Allí, el delincuente habría ingresado tras saltar un tapial de aproximadamente 1,80 metros de altura y sustrajo una garrafa de 10 kilogramos, una caja de madera con pipas, tabaco y utensilios, una pinza, una tijera, un taladro y un casco. Posteriormente, la garrafa fue encontrada del lado externo del tapial con la manguera cortada.

Detencion y elementos recuperados 2 31-7-26

El segundo hecho tuvo lugar en una propiedad de calle Tucumán al 1500. Gracias a las cámaras de seguridad, se observó a un hombre dentro del quincho de la vivienda, desde donde fueron robadas dos botellas de vino, tres latas de cerveza y una botella de fernet.

Tras las denuncias, efectivos del Comando Radioeléctrico (C.R.E.S.) y de la Comisaría Nº 3 realizaron una investigación conjunta que permitió reunir pruebas y desplegar un operativo de búsqueda. Como resultado, procedieron a la aprehensión de Luis Alejandro Z., quien tenía en su poder una pipa, un trío para pipas y una pinza, elementos que fueron reconocidos por una de las víctimas.

Detencion y elementos recuperados 3 31-7-26

Durante el procedimiento también se secuestraron, en un domicilio de calle Gobernador Gálvez al 1600, una bicicleta playera marca Delma de color turquesa y una bolsa con dos botellas de vino espumante Brut Nature Salentein, una botella de Fernet Branca y tres latas de cerveza Quilmes. La bicicleta fue identificada por el damnificado, quien manifestó que le había sido sustraída del Hospital local.

Asimismo, en otra requisa realizada sobre calle Silvestre Begnis, los uniformados hallaron un casco, una caja con pipas y un taladro, objetos que también fueron vinculados a la investigación y posteriormente reconocidos por las víctimas.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, quien dispuso la notificación de las actuaciones al imputado, la restitución de los elementos recuperados a sus propietarios y, finalmente, ordenó la detención formal del sujeto, siendo trasladado a la Alcaidía de Rafaela.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el ahora detenido había recuperado su libertad apenas un día antes, el jueves 30 de julio.

Te puede interesar
moto recuperada PDI

Una moto robada en Sunchales fue recuperada en Lehmann

Jorge Tribouley
Policiales24 de julio de 2026
El damnificado había radicado la denuncia el domingo 19 de julio en la Comisaría Nº 3 de Sunchales. Una investigación posterior permitió detectar que en la vecina localidad un adolescente de 15 años trasladaba una Corven Energy 110 cc. donde aún se encontraba la documentación perteneciente a la víctima.
Lo más visto
Concejo sin quorum

Mientras se dilata el debate por la reforma tributaria en el Concejo, el Ejecutivo recorta servicios por el déficit

Jorge Tribouley
CiudadHace 18 horas
Tres meses no alcanzaron para ponerse de acuerdo en una reforma tributaria que permita solucionar parcialmente una problemática de larga data. La tasa municipal de Sunchales, tributo que genera diferentes contraprestaciones, es una de las más baratas de la provincia y más de la mitad del gasto total es subsidiada con el DREI y la coparticipación. En la sesión de este jueves, la oposición no dio quórum para debatir el tema porque se encontraba en desventaja. 
Firma convenio LG - UTN

Más gasistas se capacitan para trabajar en entornos digitales

Litoral Gas
EconomíaHace 1 día
Litoralgas y la UTN lanzan la segunda edición del curso de AutoCAD. Más de 60 profesionales participaron de la primera edición, que acompañó la digitalización total de las presentaciones de proyectos, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de espera para los clientes.
Lazo

Asunción Mendieta de Raminelli "Chona"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 día
Falleció el jueves 30 de julio en la localidad de Tacural, a la edad de 91 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, entre las 9:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia "Nuestra Señora de Asunción". Casa de Duelo: F. Scotto 457, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias