Amigos del Arte ya ofrece un taller de dibujo para principiantes en sus instalaciones

Asociación Civil “Amigos del Arte” anuncia que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Dibujo para Principiantes, una propuesta artística pensada para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de la ilustración o desarrollar su creatividad a través del dibujo.

La actividad estará coordinada por Lucio Maretto y comenzará en agosto, con clases dirigidas a participantes a partir de los 10 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

La propuesta invita a aprender técnicas básicas de dibujo mientras se exploran personajes, escenarios y estilos propios de la ilustración creativa. El objetivo es que cada alumno pueda desarrollar su propio lenguaje visual en un espacio dinámico, distendido y pensado para estimular la imaginación.

Las clases se dictarán en Pellegrini 134 (Sunchales) y las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 341 306-5062.

El Taller de Dibujo para Principiantes busca convertirse en un espacio donde el aprendizaje, la creatividad y la expresión artística se encuentren, ofreciendo una oportunidad para descubrir el dibujo desde una mirada lúdica y accesible para todas las edades.