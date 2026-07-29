Grupo Spaggiari: La Cámara confirmó las acusaciones por estafas millonarias y la causa queda a un paso del juicio oral

Camarista Sergio Alvira

En un fallo clave para una de las causas judiciales de mayor impacto en Rafaela, la Cámara de Apelaciones rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas de los diez imputados.

Cómo sigue el camino procesal

Tras el rechazo de la Alzada, el expediente debe retornar al juzgado de primera instancia del Dr. Bumaguin, quien será el encargado de dictar formalmente el auto de apertura (o elevación) a juicio oral.

A partir de esa resolución, el trámite pasará a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela para iniciar la fase operativa del debate:

Sorteo del Tribunal : Se designará a los magistrados que llevarán adelante las audiencias.

: Se designará a los magistrados que llevarán adelante las audiencias. Plazo de recusaciones : Se notificará a las partes la conformación del tribunal para que, de ser necesario, ejerzan planteos de recusación o excusación.

: Se notificará a las partes la conformación del tribunal para que, de ser necesario, ejerzan planteos de recusación o excusación. Fijación de fecha: Una vez que la integración de los jueces quede firme, la OGJ establecerá el cronograma de inicio del debate.

Un juicio masivo: más de 600 testigos

El debate oral promete ser histórico por su volumen probatorio: contará con la declaración de 669 testigos admitidos, entre los que se encuentran contadores, efectivos policiales y presidentes comunales que intervinieron en la investigación dirigida por el fiscal Guillermo Loyola junto a los abogados querellantes.

La investigación atribuye a los hermanos Fernando y Matías Spaggiari el rol de jefes de una asociación ilícita dedicada a captar ahorros de particulares mediante la firma Grupo Spaggiari S.R.L., ofreciendo elevados rendimientos vinculados a inversiones inmobiliarias que resultaron ser inexistentes. La causa abarca 558 hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en $235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.

Las penas requeridas por la Fiscalía

El Ministerio Público de la Acusación solicitó duras condenas de prisión efectiva y sanciones económicas para los integrantes del esquema:

Fernando y Matías Spaggiari (detenidos en la Unidad Nº 1 de Coronda): 25 años de prisión efectiva como jefes de la organización.

Mirta Candotto (con prisión domiciliaria): 9 años de prisión efectiva.

Germán Garetto: 8 años y 6 meses de prisión efectiva.

Myriam Bravo: 7 años y 6 meses de prisión efectiva.

Gabriel Ullman: 6 años y 6 meses de prisión efectiva.

Carolina Schaberger y Carlos Ciancia: 5 años de prisión efectiva.

Cristian Francetti y Cristian Clementz: 4 años de prisión efectiva.

Además de las penas privativas de la libertad, la Fiscalía solicitó una multa de $90.000 para cada uno de los imputados y el decomiso definitivo de los bienes cautelados a lo largo del proceso.