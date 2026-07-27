Imputaron a los tres ciudadanos bolivianos detenidos con casi 390 kilos de cocaína en la Ruta Nacional 34

En la tarde de este domingo, se concretó la audiencia de formalización del importante procedimiento concretado por personal del Escuadrón de Seguridad Vial «Rafaela» de Gendarmería Nacional en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34, jurisidicción de Susana, donde controlaron la carga de dos camiones cisterna y hallaron casi 390 kilogramos de cocaína, logrando la detención de tres ciudadanos oriundos de la República de Bolivia,

La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal descentralizada de Rafaela a cargo del Fiscal Federal Jorge Gustavo Onel. En la oportunidad el Fiscal Federal Coadyuvante, Federico Grimm, llevó a los tres detenidos ante el Juez Federal Santiago Saux a una audiencia que se denomina de formalización de la investigación.

Recordamos, que en el primer vehículo controlado, conducido por S. S. R., se hallaron 10 mochilas con 228 paquetes (239 kilos de cocaína); en tanto en el segundo camión, era ocupado por J. C. R. C. y F. S. A., se detectaron 6 mochilas con 142 paquetes (149,5 kilos). En total, la incautación alcanzó los 388,5 kilogramos de cocaína, distribuidos en 370 paquetes, con una valuación oficial estimada en 8.664 millones de pesos.

Durante la jornada del domingo, bajo la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela -a cargo del fiscal coadyuvante Federico Grimm- y con la participación especializada de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NEA), se celebró la audiencia de formalización de la investigación.

A los tres acusados, todos de nacionalidad boliviana, se los imputó por el delito de transporte de estupefacientes, en la modalidad de tráfico agravado por la intervención organizada de tres o más personas (artículos 5° inc. c y 11° inc. c de la Ley 23.737). La hipótesis de la fiscalía sostiene que los imputados formarían parte de una organización criminal de escala internacional dedicada al tráfico transfronterizo de drogas.

Durante el acto procesal se dio intervención formal al Consulado de Bolivia para velar por las garantías de los extranjeros, quienes contaron con la asistencia de la Defensa Pública Oficial.

A pedido de la representación fiscal, el juez Santiago Saux hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la prisión preventiva por 120 días para los tres involucrados. Asimismo, el magistrado proveyó de conformidad la totalidad de las medidas de prueba de índole jurisdiccional solicitadas por la Fiscalía -incluyendo el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, análisis químicos y trazabilidad de los vehículos- para avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal superior detrás del cargamento.