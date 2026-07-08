El fallo unánime que trae paz a la familia de Gonzalo Riatto tras tres años de dolor en Lehmann

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena de 23 años de prisión contra Miguel Ángel Spahn por el homicidio de Gonzalo Andrés Riatto, ocurrido el 7 de julio de 2023 en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos.

La resolución fue dictada por los jueces Sergio Enrique Alvira, Cristian Pablo Fiz y Fabio Eduardo Mudry, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa del condenado y dejaron firme la pena impuesta en primera instancia por el Tribunal de Juicio integrado por Juan Gabriel Peralta, Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer.

Spahn había sido condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. Actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda.

El caso generó una fuerte conmoción en Lehmann y la región. De acuerdo con lo acreditado en el juicio, Spahn interceptó a Gonzalo Riatto cuando el joven regresaba de su trabajo, lo persiguió y lo atacó con un cuchillo en el jardín de una vivienda cercana, provocándole heridas que terminaron con su vida.

Durante la audiencia de apelación, la defensa pidió que se redujera la pena y también insistió con la realización de una junta médica vinculada a la salud mental del condenado. Ambos planteos fueron rechazados por la Cámara.

El tribunal sostuvo que la cuestión sobre la salud mental ya había sido analizada y desestimada anteriormente, y que no existían nuevos elementos que permitieran reabrir esa discusión. También consideró que la pena de 23 años no resultaba arbitraria ni desproporcionada frente a la gravedad del hecho.

En su resolución, los jueces destacaron que no se trató de una pelea ocasional ni de una reacción inmediata, sino de una conducta persistente. Señalaron que la víctima intentó escapar y buscar refugio, mientras el condenado mantuvo el ataque hasta provocar el resultado fatal.

La Cámara también valoró el impacto del crimen en la familia de Gonzalo Riatto. En la audiencia estuvieron presentes sus padres, Verónica González y Edgardo Riatto, y su esposa, Ariana Tenorio, quienes expresaron las consecuencias personales, familiares y emocionales que dejó el homicidio.

El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal Martín Castellano. En tanto, la querella de los familiares de la víctima fue ejercida por el abogado Carlos Farías Demaldé, quien pidió el rechazo del recurso defensivo y la confirmación de la condena. La defensa de Spahn estuvo a cargo de Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Plaza.

Además de confirmar la condena, la Cámara resolvió remitir copia del registro de audio y video de la audiencia de apelación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Circunscripción, a raíz de manifestaciones realizadas durante el debate.

Con esta decisión, quedó ratificada la pena de 23 años de prisión para Miguel Ángel Spahn por el crimen de Gonzalo Andrés Riatto.