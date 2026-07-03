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Américo Roberto Almeida "Negro"

Falleció el jueves 2 de julio en la localidad de Rosario, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), este viernes 3, entre las 7:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Italia 445. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Necrológicas SunchalesHace 3 horas Sunchales Servicios Sociales
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Nélida Ines Kessel de Escandon

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Falleció el 2 de julio en la localidad de Eusebia, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada (Balcarce Nº 430, Eusebia), este viernes 3, siendo inhumados posteriormente, a las 15:30, en el cementerio  de Colonia Aldao, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Las Heras N° 009, Eusebia. Servicio Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada. 
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Vilma Josefa Antonia Vázquez

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Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el domingo 28 de junio en la localidad de Sunchales, a la edad de 78 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:00 y las 22:00, prosiguiendo el lunes 29, desde las 7:00 y hasta las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Láinez 750. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Dilma Juana Breda

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Necrológicas Sunchales20 de junio de 2026
Falleció el viernes 19 de junio en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, entre las 21:00 y las 13:00 del sábado 20, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: P. Francisco Scotto 288, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Luis Orlando Cinturión "Suncho"

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Necrológicas Sunchales10 de junio de 2026
Falleció el miércoles 10 de junio en la localidad de Sunchales, a la edad de 78 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 14:30 y las 22:00, prosiguiendo el jueves 11, desde las 6:00 y hasta las 9:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Dorrego 536. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Juan José Manasero "Puchin"

Cooperativa de Teléfonos de Eusebia
Necrológicas Sunchales03 de junio de 2026
Falleció el 2 de junio en la localidad de Eusebia, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Ltda. (Balcarce N° 430, Eusebia), recibiendo sepultura el miércoles 3, a las 16:30 en el cementerio  de Colonia Aldao. Casa de Duelo: Moreno N° 57, Eusebia. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada. 
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Emilda Claudia Lemos "Nilda", viuda de Zabala

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Necrológicas Sunchales28 de mayo de 2026
Falleció el jueves 28 de mayo en la localidad de Rafaela, a la edad de 81 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 11:00 y las 22:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Martín Fierro 247, Ataliva. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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