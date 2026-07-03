Américo Roberto Almeida "Negro"

Falleció el 2 de julio en la localidad de Eusebia, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada (Balcarce Nº 430, Eusebia), este viernes 3, siendo inhumados posteriormente, a las 15:30, en el cementerio de Colonia Aldao, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Las Heras N° 009, Eusebia. Servicio Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.