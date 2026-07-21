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Ataque a la Comisaría de Sunchales: Liberaron a dos imputados más de los seis en preventiva

La audiencia se realizó este lunes en Rafaela ante el juez Nicolás Stegmayer. La defensa pidió medidas alternativas para tres acusados. El fiscal Juan Manuel Puig se opuso pero dos recuperaron la libertad con restricciones.
JudicialesHace 2 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
tribunales Rafaela

La causa por el ataque a piedrazos contra la Comisaría 3ª de Sunchales tuvo este lunes una nueva audiencia en los tribunales de Rafaela, donde se revisó la situación cautelar de tres de los imputados.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo llegó hasta la dependencia policial ubicada en calles Rafaela y Esperanza, arrojó piedras y otros elementos contundentes contra el edificio, rompió vidrios y provocó daños en móviles policiales estacionados frente a la comisaría.

Por ese episodio fueron imputadas seis personas por daño calificado y atentado a la autoridad agravado. Hasta esta audiencia, uno de los acusados ya se encontraba en libertad bajo restricciones, mientras que otros cinco permanecían en prisión preventiva.

La audiencia fue encabezada por el juez Nicolás Guillermo Stegmayer. La Fiscalía estuvo representada por Juan Manuel Puig, mientras que la defensa particular estuvo a cargo de Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni.

Durante la audiencia, los defensores solicitaron la libertad bajo medidas alternativas para Thiago Nicolás Gorosito, Julio Germán Gorosito Ricarte y David Javier Derfler. Argumentaron que los riesgos procesales estaban neutralizados, que los imputados contaban con arraigo y que la situación debía abordarse también desde una perspectiva sanitaria, vinculada al consumo problemático.

El fiscal Puig se opuso al planteo. Sostuvo que los riesgos procesales continuaban vigentes, especialmente porque la acusación ya fue presentada y porque era necesario resguardar el testimonio de las víctimas. Además, hizo hincapié en la situación de Derfler, a quien le atribuyó antecedentes de incumplimiento de medidas alternativas.

Luego de escuchar a las partes, el juez resolvió otorgar la libertad con restricciones a Thiago Nicolás Gorosito y a Julio Germán Gorosito Ricarte. Ambos deberán fijar domicilio en Sunchales, quedar bajo guarda de familiares, presentarse cada quince días en la sede del MPA de esa ciudad, no tener contacto con víctimas ni coimputados, no portar armas, iniciar tratamiento contra las adicciones y no cometer nuevos delitos.

En cambio, respecto de David Javier Derfler, Stegmayer dispuso mantener la prisión preventiva, sin perjuicio de futuras revisiones.

Con esta resolución, de los seis imputados en la causa, tres quedaron en libertad con restricciones —uno ya lo estaba y ahora se suman otros dos—, mientras que tres continúan en prisión preventiva.

FUENTE: Rafaela Informa

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