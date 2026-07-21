Las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026: Qué circula y por qué se viraliza

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo generó tristeza entre los hinchas. En las horas posteriores al partido comenzaron a multiplicarse en X, TikTok, Facebook y YouTube publicaciones que sostienen que la Selección “tenía prohibido ganar” o que el partido fue “entregado” por intereses políticos o económicos.

Uno de los contenidos que más alimentó esas especulaciones fue el video de la arenga de Lionel Messi antes de salir a jugar la final. En las imágenes se escucha al capitán decir: “Olvídense de todo”, lo que fue interpretado como una supuesta referencia a presiones externas o a un acuerdo para dejarse perder.

Aunque las versiones son distintas entre sí, todas responden a la lógica de las teorías conspirativas: sostienen que la derrota fue producto de una acción deliberada y oculta, sin aportar evidencias que lo demuestren.

“Perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo”, sostuvo el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dando por tierra con las versiones que atribuían la derrota a una supuesta conspiración.

Qué dicen las principales teorías conspirativas

Entre las narrativas más repetidas aparecen:

“La FIFA obligó a Argentina a perder para compensar las acusaciones de favoritismo recibidas durante el torneo”.

“Claudio ‘Chiqui’ Tapia habría negociado el resultado para evitar problemas judiciales”.

“La UEFA presionó a Gianni Infantino para que España fuera campeona”.

“La Selección fue castigada por exhibir la bandera con la leyenda ‘Las Malvinas son argentinas’ tras el triunfo frente a Inglaterra”.

“Algunos futbolistas y sus familias fueron amenazados antes del partido”.

“Los jugadores habrían simulado lesiones para beneficiar a determinados apostadores”.

Un fenómeno que ya había aparecido durante el Mundial

Las teorías conspirativas no comenzaron con el partido final de la Copa del Mundo.

Durante todo el Mundial 2026 circularon narrativas opuestas: primero, desde distintos países, se afirmaba que la FIFA favorecía sistemáticamente a Argentina mediante el arbitraje, el VAR o decisiones de Gianni Infantino. Chequeado verificó varias de esas afirmaciones y encontró que carecían de evidencia o eran directamente falsas.

Tras la derrota, el relato cambió de signo: para algunos usuarios, ahora Argentina había sido perjudicada deliberadamente.

¿Por qué se viralizan estas teorías?

Los especialistas en desinformación sostienen que las teorías conspirativas suelen crecer después de acontecimientos que generan incertidumbre, frustración o emociones intensas.

Como explica el informe “La creencia en teorías conspirativas” -elaborado por Chequeado, Africa Check y Full Fact-, estas narrativas ofrecen una explicación sencilla para hechos complejos y atribuyen los acontecimientos a la acción secreta de grupos poderosos. La idea de que “alguien manejó todo desde las sombras” suele resultar más fácil de aceptar que reconocer el peso del azar, los errores humanos o la superioridad deportiva del rival.

Además, estas explicaciones tienden a reforzar la identidad del grupo: si la derrota fue consecuencia de una conspiración, entonces no es necesario revisar el propio desempeño.

¿Cómo reconocer una teoría conspirativa?

Las teorías conspirativas suelen compartir varios rasgos:

-Atribuyen hechos complejos a un plan secreto de actores poderosos;

-Presentan muy pocas pruebas o directamente ninguna;

-Reinterpretan cualquier evidencia en favor de la teoría;

-Consideran que la ausencia de pruebas forma parte del supuesto encubrimiento;

-Suelen difundirse apelando a las emociones antes que a los hechos.

La desinformación encuentra terreno fértil en los grandes eventos

Los grandes acontecimientos deportivos reúnen millones de personas pendientes de un mismo hecho, despiertan fuertes emociones y generan una enorme conversación en redes sociales. Ese contexto favorece la circulación de contenidos falsos, imágenes fuera de contexto, audios manipulados y teorías conspirativas.

Por eso, especialistas recomiendan desconfiar de explicaciones extraordinarias que no aportan evidencia, verificar el origen de la información y consultar fuentes confiables antes de compartir contenidos virales.