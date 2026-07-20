Fenómeno del Niño: Qué dice el organismo de referencia a nivel mundial sobre el posible impacto en Argentina y Santa Fe

La NOAA es el organismo de referencia mundial de seguimiento de los océanos y la atmósfera. Cristina Recalde se desempeña como meteoróloga del Centro de Predicción Climática de esta agencia gubernamental de los Estados Unidos.

Con el Fenómeno del Niño declarado a partir del último trimestre de este año, desde la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos ), advirtieron sobre las consecuencias que el evento podría ocasionar en el noreste argentino - y a la provincia de Santa Fe - y las medidas preventivas que deberían tomar los gobiernos y las comunidades.

En una entrevista exclusiva AIRE , transmitió al menos siete datos fundamentales para comprender lo que puede suceder a partir de los próximos meses.

- Sabemos que la temperatura del océano Pacífico es clave cuando hablamos de Fenómeno del Niño. ¿Qué están observando ustedes en estos momentos?

El mayor impacto de lluvias extraordinarias para el noreste de la Argentina -y Santa Fe- se espera entre octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Existe un 97% de posibilidades de que el Niño se quede hasta la primavera de 2027

En estos momentos, existe un 81% de posibilidades de que el Niño sea muy fuerte

- Nosotros contamos con un grupo que se dedica al monitoreo y predicción de lo que es el Fenómeno del Niño... Uno de los índices que se monitorean, es la evolución de las anomalías de la temperatura superficial del Océano Pacífico.

Dividimos el Pacífico en diferentes zonas que son claves para el monitoreo y la predicción, y una de ellas es la zona Este y Central del Pacífico.

Cuando las anomalías exceden un cierto rango, se cataloga que el Niño está presente o no está presente.

Pero también se monitorea la atmósfera, para ver si se dan ciertos patrones, si los vientos cambian, y luego se espera un acoplamiento, que es básicamente una interacción entre el océano y la atmósfera.

- ¿Qué observan en estos momentos?

- El mes pasado ya se declaró que el Niño está presente, por las condiciones de temperatura de la superficie del mar y las condiciones atmosféricas.

En estos momentos, las temperaturas del Pacífico Central y Este Central están mayores de 2 grados centígrados -por encima del promedio-.

Adicionalmente, vemos una reducción de los vientos Alisios, que son vientos que soplan del este al oeste. Eso significa que las aguas del Pacífico Central y Este Central están más calientes y estos vientos se reducen.

Estos cambios atmosféricos y de la temperatura de la superficie del mar pueden traer diferentes impactos a diferentes áreas del mundo.

- Si comparan las actuales condiciones del océano y la atmósfera, ¿se las puede comparar con otras situaciones similares del pasado?

- Los datos actuales indican que para el período octubre a diciembre, se puede dar un Fenómeno del Niño muy fuerte.

Y para hablar de eventos similares en la historia, que han sido categorizados con esa intensidad, podemos mencionar los fenómenos de 1982-1983, 1991-1992, 1997-1998 y el último que tuvimos, que fue el del 2015-2016.

Entonces, se espera un Niño con esa intensidad similar a la que vimos en esos años pasados, pero en una probabilidad del 81% de que atravesemos un Niño muy fuerte para octubre, noviembre y diciembre.

Sin embargo, cuando nosotros vemos a las diferentes estaciones, esas probabilidades van decreciendo a través del inicio del siguiente año. Pero en la estación de octubre-diciembre es cuando se espera que esta probabilidad de un Niño fuerte sea la más elevada.

Si las lluvias extraordinarias se producen, no solo afectarán a las ciudades, sino también a la producción de gran parte del país.

Para el caso Argentina, se ha visto que, por ejemplo, durante años Niño, favorece las condiciones de lluvia, particularmente en el noreste del país.

Hay algunos datos que mencionan que en ciertos años, con el Niño hubo una producción muy buena en los cultivos para Argentina.

Sin embargo, se han visto algunos impactos negativos como las inundaciones, particularmente en las ciudades que están cerca del río Paraná, donde estas lluvias fuertes han ocasionado inundaciones por los desbordamientos de los ríos.

Para todo el sudeste de Sudamérica, se esperarían condiciones de lluvias sobre lo normal, pero también se esperan condiciones que sean más calientes de lo normal.

Esto puede traer otras complicaciones. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de los cultivos, puede ser que traiga plagas u hongos que son favorecidos por temperaturas altas y también por la alta humedad.

- ¿En qué momento tendremos mayor certeza sobre el impacto de El Niño?

- Los modelos utilizan información observada. Entre más cerca tengan información, la certidumbre de las predicciones van incrementando.

Entonces, yo creo que el 81% -de un Niño muy fuerte- es una probabilidad alta, pero aún puede ser que esa probabilidad aumente, cuando el mes que viene tal vez veamos que las temperaturas siguen creciendo.

Recomendaciones para los gobiernos y las comunidades

- ¿Qué recomendaciones harían desde la NOAA a las autoridades nacionales, provinciales o locales de esta zona del planeta?

- El mensaje general es que tener estos pronósticos es una oportunidad para todos. Tanto a nivel de los gobiernos, como personal también, en el sentido de que sabemos que el Niño existe y sabemos que hay unas probabilidades elevadas de que sea un evento fuerte, especialmente durante la época que estábamos hablando.

Sin embargo, el Niño estará presente, como ya mencioné, durante algunos meses.

Desde la NOAA recomiendan organizar centro de evacuados para el caso de que sea necesario que familias deban abandonar sus viviendas.

Entonces, para el gobierno en general, prepararse para las lluvias fuertes. Particularmente en las comunidades que son vulnerables, como las ciudades que son ribereñas, que están cercanas a los ríos.

Ver qué acciones se pueden tomar para aumentar el drenaje, para tener alcantarillas limpias. Eso es algo que las comunidades también pueden hacer.

En el caso de los cultivos, también tener buenos drenajes en los cultivos para que no se ahoguen con las lluvias.

Mejorar ciertas infraestructuras y también tener lugares seguros donde la gente podría asistir o también tener este alimento o diferentes necesidades, como colchas, camas, albergues para que la gente, si en algún momento hay una inundación muy fuerte, sepa dónde ir y que existan los recursos disponibles.

Tenemos algunos meses para planificar eso, para que el gobierno también planifique y vea qué acciones se pueden tener para que, en el momento que pasen estas posibles catástrofes, Dios no quiera, estén preparados con respecto a las inundaciones.